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【財務自由】財務自由的7個層次　你屬於哪個？距離提早退休有多近？

理財規劃 13:00 2020/11/10

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【退休規劃】你離提早退休有多近？達到財務自由的7個層次

盡早達到個人財務自由，是不少打工仔的財務目標。但怎樣才算是真正的財務自由？每個人對財務自由的定義或有不同。美國《福布斯》引述財務策劃師David Rae指，財務自由可分為7個層次，且看你已去到哪個層次，距離提早退休又有多遠。　

【理想退休生活要幾多錢　退休計算機輕鬆幫你計：按此

美國財務策劃師David Rae於《福布斯》撰文指，不少人為了達成提早退休的目標，而選擇在退休時降低生活質素，他認為這是源於他們沒有在黃金年紀時，為退休生活計劃儲備。

他認為財務自由有以下7個層次，計劃退休時，可從以不同層次作為目標，更容易審視進度外，亦能減輕要一下子達成目標的壓力。

你離財務自由有多近？按圖即睇：

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一、脫離月光族

不少人是每月花光收入的「月光族」，甚至只能以繳交信用卡的最低還款額。但要達到財務自由，首先就要脫離月光族的生活模式，要建立應急儲備，用作繳付信用卡等債務或突發開支。人生有各種無法預計的事情，在突發情況下或會有額外開支，如汽車維修及醫療費用等。如有應急儲備，就能即時解決，毋須等待出糧日才有金錢應付。

二、毋懼放長假

財務自由意味毋須為應付生活開支而工作，將工作變成一種選擇。要有足夠儲蓄來應付沒工作收入的生活看似很困難，不過，你可以將目標設定為累積一定的金錢，來容許自己一段時間暫停工作，放一個悠長假期，出國渡假。

想提早退休？由呢7個習慣做起：按此

三、享受生活且能儲蓄

當你的收入能讓你享受生活，同時還有餘下的錢能作為儲蓄，那代表你已達到財務自由的第三個層次。做喜歡的事，又能不節衣縮食地過生活，能讓你感受到前所未有的輕鬆。達到這個階段時，你或可在不大幅提升現時生活水平的前提下，考慮提前實現財務自由。

四、有選擇工作與否的自由

不少人希望可以更彈性地安排自己的時間，可做自己喜歡的事，花時間陪伴家人。但時間自由與財務自由是相輔相成的，當你不再憂慮入不敷支，且有充足的收入來享受生活，你就能在掌控時間上有更大靈活性。

五、退休後維持基本生活

討厭工作的人，或會盡力儲蓄基本退休生活所需的金錢，然後過着最基本的退休生活，部分人更會選擇移居至物價較低的地方。但若你尚未到臨近退休的年紀，就應該重新考慮是否願意到物價較低的地方生活？願意降低退休後的生活水平嗎？願意為提早退休而換一個空間較小的住宅嗎？

【6種退休人士類型 你想成為哪一個？按此

六、保持退休前的生活質素

有些人為了提早退休而選擇降低生活水平，亦有人因有足夠的被動收入及退休儲備，能在退休後維持原本滿意的生活質素。只要盡早作退休計劃，累積所需的財富，就能享受相應的退休生活。

七、理想的優質退休生活 

每人都有自己理想中退休生活，有人希望花更多時間與家人相處；有人希望完成自己的夢想；亦有不少人期望環遊世界。不論你理想中的退休生活是怎樣，你要在規劃退休儲蓄時，考慮這樣的生活模式所需的金錢，例如是每年旅行的次數、旅行時的花費及會否乘坐頭等艙或入住豪華酒店等。

責任編輯：李瑩

欄名 : 退休理財

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