【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制

▲ 遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制

國泰航空進行世紀重組，將整體削減8,500名員工，當中5,300名為駐香港員工。按現時勞工法例，國泰須支付被裁減員工的遣散費或長期服務金，國泰管理層表示，遣散費不會以強積金（MPF）對沖。那何謂強積金對沖？對僱員有甚麼影響呢？

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一旦被炒 僱主供款部分恐被沖走

根據現時法例，僱主可使用強積金戶口的僱主供款部分，來抵銷支付予僱員的遣散費和長期服務金（俗稱「強積金對沖」）。

假設僱員強積金帳戶中，僱主供款及累算權益為70,000元，而經計算後僱主須向該僱員支付遣散費或長期服務金60,000元。僱主在支付遣散費或長期服務金後，可申請從該僱員強積金戶口的僱主供款部分扣除60,000元，變相以強積金支付遣散費或長期服務金。

不過，如果僱主為僱員供的強積金供款，不足以支付全部的遣散費或長期服務金，扣除僱主供款的部分後，僱主需自行支付餘下的款項。

如僱主不使用強積金對沖遣散費或長期服務金，就要自行支付相關全部金額。

經對沖後，僱員的強積金結餘大為減少，大大削弱強積金計劃退休保障的功能，因此強積金對沖機制多年來一直備受批評。

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責任編輯︰陳啟昌