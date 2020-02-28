  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (五) 22:42
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【轉數快交稅】轉數快交稅有幾方便？一文睇清交稅教學、注意事項

日常開支 17:53 2020/02/28

分享：

【交稅攻略】轉數快交稅有幾方便？一文睇清交稅教學、注意事項 -

市民陸續收到評稅通知書，政府於去年11月宣佈，市民能以支援「轉數快」的銀行或電子錢包的應用程式繳交政府賬單，包括薪俸税及個人入息稅等稅項。在使用電子渠道繳稅時，有甚麼要注意？

【延伸閱讀】【交稅攻略】「扣稅三寶」可以扣多啲稅？ 收到稅單先申報扣稅要點做？

財經事務及庫務局於去年11月宣佈，市民可用「轉數快」繳交政府賬單，包括繳交税款、差餉及地租和水費。市民只要透過銀行或電子錢包的應用程式，掃描賬單上的「轉數快」二維碼即可繳費。目前有16間銀行，包括中銀香港、滙豐及渣打等，以及5間儲值支付工具電子錢包，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及O！ ePay等支援這項服務。

【延伸閱讀】【紓困措施】豁免分期繳稅附加費　一文睇晒如何申請分期交稅！

使用轉數快繳稅須注意甚麼？

  • 檢查「轉數快」每日繳款限額

使用「轉數快」繳稅時，檢查預設的「轉數快」每日繳款限額，如繳稅金額多於其繳款限額，則要向銀行或電子錢包供應商申請提升限額，申請或要經過身份驗證程序。另外，亦要確保帳户內有足夠的資金作繳稅。

  • 核對繳費資料及金額

在確認付款前，應小心核對繳交款項的資料，包括商户名稱、收款帳號和繳付金額，及保留繳付紀錄。

  • 交易時間

經「轉數快」繳稅雖然方便，但亦要留意其交易時間，以免逾期交稅。於星期一至五（公眾假期除外）下午5時或之前成功進行的「轉數快」交易將於同日生效，而於下午5時後進行的「轉數快」交易將於下1個工作天處理。

【延伸閱讀】【交稅優惠】自製分期交稅 用邊張信用卡交稅最抵？

「轉數快」與網上銀行有何分別？

與網上銀行不同，經「轉數快」繳費只需掃描賬單上的二維碼即可，而網上銀行則要求客戶自行輸入收款帳號及繳付金額等資料，因此「轉數快」會較網上銀行方便。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

相關文章

【2020稅貸】華僑永亨推信用卡交稅免息分期 手續費低至一元
2020/01/01
【2020稅貸】華僑永亨推信用卡交稅免息分期 手續費低至一元
【2020稅貸】招商永隆加入稅貸戰 最低息2.91厘
2020/01/02
【2020稅貸】招商永隆加入稅貸戰 最低息2.91厘
【2019稅貸】恒生推網上免息分期交稅 手續費最低100元
2019/12/30
【2019稅貸】恒生推網上免息分期交稅 手續費最低100元
【延期年金】為扣稅買年金？ 比較3大延期年金回報
2019/12/27
【延期年金】為扣稅買年金？ 比較3大延期年金回報

最新專欄文章 更多

【經濟衰退】實用慳錢方法！4個應省則省的生活開支
2020/02/24
【經濟衰退】實用慳錢方法！4個應省則省的生活開支
網上理財 稅務 薪俸稅 QR Code ePay 轉數快 支付寶 銀行 財經事務及庫務局

上一篇文章

【派錢1萬元】申請轉數快優惠一覽　仲可以抽智能電話！

下一篇文章

HKTVmall五週年優惠　Dyson無綫吸塵機只需半價！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財政預算案2020】點攞1萬元　一文睇晒申請要求、派發日期
【財政預算案2020】點攞1萬元　一文睇晒申請要求、派發日期
【口罩返貨】邊到有口罩買？ 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】邊到有口罩買？ 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
HKTVmall五週年優惠　Dyson無綫吸塵機只需半價！
HKTVmall五週年優惠　Dyson無綫吸塵機只需半價！
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【抗疫基金】政府申250億元設抗疫基金 學生津貼增至3500元
【抗疫基金】政府申250億元設抗疫基金 學生津貼增至3500元
【新冠肺炎】唔使落街排隊！日本城推手機App攞籌買口罩（附下載連結）
【新冠肺炎】唔使落街排隊！日本城推手機App攞籌買口罩（附下載連結）