【轉數快交稅】轉數快交稅有幾方便？一文睇清交稅教學、注意事項

▲ 【交稅攻略】轉數快交稅有幾方便？一文睇清交稅教學、注意事項 -

市民陸續收到評稅通知書，政府於去年11月宣佈，市民能以支援「轉數快」的銀行或電子錢包的應用程式繳交政府賬單，包括薪俸税及個人入息稅等稅項。在使用電子渠道繳稅時，有甚麼要注意？

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財經事務及庫務局於去年11月宣佈，市民可用「轉數快」繳交政府賬單，包括繳交税款、差餉及地租和水費。市民只要透過銀行或電子錢包的應用程式，掃描賬單上的「轉數快」二維碼即可繳費。目前有16間銀行，包括中銀香港、滙豐及渣打等，以及5間儲值支付工具電子錢包，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及O！ ePay等支援這項服務。

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使用轉數快繳稅須注意甚麼？

檢查「轉數快」每日繳款限額

使用「轉數快」繳稅時，檢查預設的「轉數快」每日繳款限額，如繳稅金額多於其繳款限額，則要向銀行或電子錢包供應商申請提升限額，申請或要經過身份驗證程序。另外，亦要確保帳户內有足夠的資金作繳稅。

核對繳費資料及金額

在確認付款前，應小心核對繳交款項的資料，包括商户名稱、收款帳號和繳付金額，及保留繳付紀錄。

交易時間

經「轉數快」繳稅雖然方便，但亦要留意其交易時間，以免逾期交稅。於星期一至五（公眾假期除外）下午5時或之前成功進行的「轉數快」交易將於同日生效，而於下午5時後進行的「轉數快」交易將於下1個工作天處理。

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「轉數快」與網上銀行有何分別？

與網上銀行不同，經「轉數快」繳費只需掃描賬單上的二維碼即可，而網上銀行則要求客戶自行輸入收款帳號及繳付金額等資料，因此「轉數快」會較網上銀行方便。

責任編輯：李瑩