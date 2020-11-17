【MPF迷思】話你知！ 中國股票基金同滬深300指數有咩唔同？

▲ 話你知中國股票基金同滬深300有咩唔同

經常遇到一些強積金成員的查詢，大多環繞着基金表現這一環。不同人對於基金表現的看法各異，有些人會用自己的個人投資表現作比較，有些人則用一些市場上通用的指標來評估基金表現。

所以對於基金的表現究竟如何，回答往往莫衷一是，總說不出一個所以然來。今天希望借此機會跟大家分享一些強積金基金的知識，特別挑選中國股票基金為例。

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大中華與中國股票基金大不同

根據《理柏強積金報告》，市場上的中國股票基金，大致分為兩類︰

1.大中華地區股票類別—投資範圍包括中國內地、台灣及香港地區的股票市場；

2.中國股票類別—投資範圍較側重於香港上市的中國相關股票，如紅籌和國企公司等。

兩個分類的主要分別在於有沒有包括台灣股票市場這個板塊。但同樣地，兩者投資的市場，主力不在內地的股市，即大家所認識的A股或B股市場。假若只參考中國內地的股票指數用作評估香港強積金的基金表現，顯然是不恰當的做法。

MPF中國基金不適合與滬深300相題並論

中國內地的滬深300指數，是由上海和深圳證券市場中選取300隻最大市值，流通性高的A股，以自由流通股本市值加權的方式編製而成。金融業界普遍認為滬深300指數可以廣泛代表中國股票市場的整體表現。

對於強積金的投資者而言，中國股票基金實質的投資對象，主要包括香港上市的紅籌股和國企股票，其代表性的指數則是富時強積金中國股票指數。跟內地的滬深300指數相比，香港的恒生指數以及富時強積金中國股票指數較側重於金融行業板塊（比重佔整體指數超過四成）；相對來說，不同行業在滬深300指數所佔的比重則較為平均。

總體來說，我們常常鼓勵強積金成員多些留意基金所投資的市場，用恰當的市場指標來評估基金的表現是否合乎期望，同時不妨多了解不同基金公司的特色及基金管理方法等，才能找出配合自己投資目標的基金選擇。

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（節錄）

【原文︰強積金基金表現的迷思】（收費文章）