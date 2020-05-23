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【移民台灣】是去或是留？港媽棄高薪移居台中 寄語港人：勿為離開而離開

亞洲 00:05 2020/05/23

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【移民台灣】港媽棄高薪厚職移居台中 寄語港人：勿為離開而離開

「港版國安法」消息一出，令港人移民這個話題再被炒熱，「移民台灣」一詞更成為網上熱搜字之一。移民並不是容易的決定，有移民台灣港人寄語香港人，「不要只為了離開香港而離開」。

港人再掀起移民潮，隨着歐美等國的移民門檻提高，港人遂將焦點轉向鄰近地區，跟香港只有約一小時機程、物價僅香港三分之一的台灣備受歡迎。

移民台中近兩年的Joanne苦口婆心說：「不要只為了離開香港而離開，而是要真正喜歡台灣的生活，才考慮移民到當地。」

Joanne一家在台灣的合照。

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移民台灣 冀孩子有快樂成長童年

70後的Joanne是3位孩子的媽媽，原於香港的電訊公司任職IT部管理層，2017年4月，她放棄高薪厚職，舉家移民台中，最大目的是希望子女擁有愉快的童年生活。

提到當初決定移民到台灣，Joanne娓娓道來：「先是2014年我經歷了雨傘運動，加上回歸以來，我見到自己熟悉的香港像不見了，當時已對香港不太留戀。」

「另外一個原因是我的小朋友開始長大，當時大女兒升上小二，要不斷做功課溫習，根本沒有時間跟小朋友出去玩。」Joanne覺得小朋友在這些環境下太辛苦，希望小朋友有個快樂的成長過程，因此決定移民。

Joanne丈夫在港從事露營策劃生意達10多年，來到台灣後，他們也透過網上繼續這事業。但她坦言，露營策劃生意在台灣比香港較難賺錢，故轉型針對學校及教會，助他們進行露營策劃活動。

台中支出較低 3千呎洋房租6

Joanne現時一家定居於台中的清水區，她當初選擇落戶於這處，是由於較適合公司業務，「台中屬於台灣中部，有很多營地；天氣來說，全年計算這裏的陽光較多，地理位置方面，由於台中有一個中央山脈，如颱風由太平洋吹過來，風力相對較細，地震也不會很厲害，於是我們決定在台中居住。」

台中著名景點高美濕地。

台中清水區的生活消費較低，她一家租住面積達3,000多平方呎、擁6個房間的洋房，屬台中較為郊區的位置，離台中機場僅約5分鐘車程，但每月租金僅是5,000至6,000港元。她亦指，這裏水、電的支出一般都只是香港的三分之一。

現時她的3位小朋友在當地公立小學讀書，入讀台灣的公立小學，只需要付活動費及書簿費，每人一個學期的開支約5,000至6,000元（約1,288至1,546港元）。她又指，「我的小朋友很快適應到小學生活，功課量亦遠比香港少。」現在小朋友讀書很開心。

Joanne的3位孩子，現在台灣讀小學。

【移民東亞‧台灣】多方面了解台灣 在台灣生活有多便宜？

籲家長移民前調整心態 認清目標

Joanne指最近收到不少家長查詢，希望移民台灣後，子女入讀國際學校或私立學校，以保持英文水平及其競爭能力。「我覺得家長要調整心態，他們要想清楚到台灣的目的是甚麼。如去台灣也要擔心子女的學業不夠競爭力，仍要他們過着大壓力的生活，倒不如留在香港。事實上，台灣的教育制度很好，除了正規學校，也有培養小朋友個人發展的實驗學校，這正是台灣教育的優勝之處。」

同時她也建議父母要先帶子女居住一段時間，確認自己是否適合在台灣生活，因為台灣每個地方的文化及環境，食物及口味也完全不同，一定要「住落先知」是否適合自己。

【移民東亞．台灣】移民台灣 3大城市點揀好？

她又指，近期很多香港人考慮移民台灣，其中一個原因是想快些離開香港，「如果單是這個原因，這是不足夠支持你移民到台灣，因為你只是想離開香港，而不是了解台灣後愛上當地，如果你放棄香港所有事情，賣了樓、辭了工作來到台灣後，萬一發現不適合自己就『返唔到轉頭』。」

【全文︰移居台中港人：勿為離開而離開】（收費文章）

作者：陳詠妍

責任編輯：蔡偉強

欄名 : 移民點滴

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