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由平民做百萬富翁　不會在這3件事上花大錢

理財學堂 10:58 2020/06/30

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美國有不少百萬富翁都是平民出身，他們深明節儉的重要性。即使成為百萬富翁後，亦沒有改變其消費習慣。CNBC報道，美國3位百萬富翁Jay Leno、Graham Stephan及Barbara Corcoran都有「特別」的消費習慣。要實踐成為百萬富翁的第一步，就可以參考幾位富翁的做法，從小處着眼，減少這些支出，說不定能慳出一桶金。

【延伸閱讀】平民也可變百萬富翁！ 美財策師：百萬富翁都有這些習慣

前Tonight Show節目主持人Jay Leno

Jay Leno：不買多餘衣服

美國電視節目《Tonight Show》前主持人Jay Leno喜歡收藏及買車，但他表示他對衣服不感興趣。對他來說，買衣服是浪費金錢的行為。他甚至表示：「我只想要有足夠衣服去覆蓋需要覆蓋的部分」。

Leno的理財哲學一直都非常保守。他向媒體透露，有一部分原因，是源於在大蕭條時期打併的父母。父母告誡他必須省下一分一毫，這種想法深深植根在Leno的腦海，並成為日常生活的習慣。

甚至在Jay Leno成為百萬之後，他都沒有改變消費習慣。事實上，他仍未花過在《Tonight Show》節目所賺的一分錢。

Graham Stephan：不買咖啡店的咖啡

美國YouTuber Graham Stephan現時月入22萬美元（約171萬港元），但他會自行沖泡咖啡。因為他認為星巴克、Coffee Bean及很多同類咖啡店的咖啡定價都是荒謬的，他自己在家沖一杯咖啡只需20美仙（約1.56港元）。

美國YouTuber翁葛提芬（Graham Stephan）

像Leno一樣，Stephan也不喜歡花太多錢在衣服上。他直言，自己不會花錢購買名牌衣服。他直言不明白用700美元買一對Gucci鞋的意義何在，而且在其他商店可以用平很多的價錢買到非常相似的鞋。

【延伸閱讀】【財務自由】財務自由5大迷思 唔飲咖啡可提早退休？

Barbara Corcoran：不買商務艙位／頭等艙位

房地產大亨兼眾籌節目《Shark Tank》評審Barbara Corcoran乘搭飛機時堅持坐經濟艙，並指她永遠不會花錢買商務艙或頭等艙機票。

房地產大亨兼眾籌節目Shark Tank評審Barbara Corcoran

Corcoran有自己一套方法，讓自己在航程中有比頭等艙的乘客更好的「享受」，例如，她會預備包裝好的美食才登機。她會帶新鮮水果、芝士、麵包及一小瓶紅酒上機。她認為：「當我坐在那裏吃飯時，比任何坐在商務艙或頭等艙的人都要好。」

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 理財學堂

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