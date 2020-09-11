  • 30°C
香港時間 : 2020911日 (五) 15:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【退休規劃】6種退休人士類型 你想成為哪一個？

退休及生活保障 15:13 2020/09/11

分享：

【退休規劃】6種退休人士類型 你想成為哪一個？

每個人所渴望的退休生活都各有不同，有人希望退休後可環遊世界，開拓眼界；亦有人想培養新興趣，挑戰自己。你有沒有想過自己想要過怎樣的退休生活？美國雜誌Kiplinger總結了不同類型的退休人士，你想成為哪一個？

【延伸閱讀】【退休規劃】為退休作準備　30歲要儲幾多錢？

1. 永不停步的挑戰者

這些人似是隨身攜帶待辦清單，永遠都有做不完的事。你或會在健身室、瑜伽課或海邊慢跑時遇見他們。這種退休人士積極參與各式各樣的課堂，甚至不顧年紀挑戰自己，如進行跳傘等刺激活動。隨着年齡增長要保持活力，健康的生活方式必不可少，定期鍛煉可促進健康外，亦可減輕患病的風險，減低醫療費用的開支。如想在退休時仍可到處玩樂，就要及時建立定期運動的習慣。

2. 迷惘的人

不少人認為退休就可享受人生，但並非每個人都能順利過渡到退休階段。美國心理學會（American Psychological Association）於2014年發表的研究指出，有部分人退休後會感到焦慮、沮喪和對生活感到無力。在計劃退休時，人們經常過份聚焦退休金上，而忽略社交和心理的轉變，例如有失去職場身份的心理準備，建立新的人際關係，以及尋找打發時間的興趣等。

3. 職場/創業新力軍

有些人雖已屆退休年齡，但仍然不言休，因為他們工作已非再為生計，而是源於他們對工作的興趣。許多人認為退休不是休息和放鬆的時間，而是實現自己創業夢的時間。美國，不少創業家為較年長的人士，根據Ewing Marion Kauffman Foundation的2017年數據顯示，55至64歲的人佔新企業家的26%。

4. 節衣縮食的人

不少退休人士憂慮將來不可預計的醫療開支，會花光自己的退休金，所以寧願過着節衣縮食的生活。這些擔憂都很正常，但若有完善的退休規劃，就應以合理開支來渡過享受舒適無憂的退休生活。

【延伸閱讀】【退休規劃】唔想操心去投資 又想退休高枕無憂 可以點做？

5. 為子女財務憂心的人 

不少退休人士會為子女的財務狀況而操心，甚至將自己的退休儲備與子女「分享」。不過，在動用退休金時，應了解退休金是為了維持你20至30年退休生活，而子女仍有足夠的時間及工作能力，即使退休人士擬在經濟上支援子女，亦應對金額設限制。

6. 環球旅行者

退休後再無工作拘束，每天都是假期，可盡情到處旅遊。在規劃退休儲備時，應考慮到將來旅遊所需的費用，按退休後計劃每年旅行的次數、旅行模式及長短，來訂定每年的旅行基金。在旅行前，退休人士亦要留意自己的醫療保險承保的範圍，按自己需要而決定是否要投保全年環球旅遊保險計劃。

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口︰按此了解

 

責任編輯：李瑩

欄名 : 退休理財

相關文章

【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
今日
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
3個退休投資錯誤　你有否中招？
2019/11/29
3個退休投資錯誤　你有否中招？
【財務自由】盡早財務自由　要培養這4個習慣
2020/06/12
【財務自由】盡早財務自由　要培養這4個習慣

最新專欄文章 更多

【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？
2020/09/10
【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？
港人對退休儲備欠信心 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育
2020/09/04
港人對退休儲備欠信心 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育
【退休規劃】退休理財不止保本 滙豐麥子麒教你30至60歲退休理財重點
2020/09/04
【退休規劃】退休理財不止保本 滙豐麥子麒教你30至60歲退休理財重點
【退休規劃】僅38%港人對退休儲備有信心 滙豐麥子麒剖析退休理財常見錯誤
2020/09/04
【退休規劃】僅38%港人對退休儲備有信心 滙豐麥子麒剖析退休理財常見錯誤
【長壽方法】105歲日本醫生長壽秘訣 別太早退休更要保持忙碌
2020/08/28
【長壽方法】105歲日本醫生長壽秘訣 別太早退休更要保持忙碌
退休 退休金 財富及退休規劃 玩樂 家庭關係 職業生涯 醫療保險

下一篇文章

【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【MPF】強積金總資產突破1萬億 積金局籲毋須過慮短期波動
【MPF】強積金總資產突破1萬億 積金局籲毋須過慮短期波動
【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？
【延遲退休】公務員VS一般打工仔 選擇延遲退休安排有何不同？
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金