▲ 【退休規劃】6種退休人士類型 你想成為哪一個？

每個人所渴望的退休生活都各有不同，有人希望退休後可環遊世界，開拓眼界；亦有人想培養新興趣，挑戰自己。你有沒有想過自己想要過怎樣的退休生活？美國雜誌Kiplinger總結了不同類型的退休人士，你想成為哪一個？

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1. 永不停步的挑戰者

這些人似是隨身攜帶待辦清單，永遠都有做不完的事。你或會在健身室、瑜伽課或海邊慢跑時遇見他們。這種退休人士積極參與各式各樣的課堂，甚至不顧年紀挑戰自己，如進行跳傘等刺激活動。 隨着年齡增長要保持活力，健康的生活方式必不可少，定期鍛煉可促進健康外，亦可減輕患病的風險，減低醫療費用的開支。如想在退休時仍可到處玩樂，就要及時建立定期運動的習慣。

2. 迷惘的人

不少人認為退休就可享受人生，但並非每個人都能順利過渡到退休階段。 美國心理學會 （American Psychological Association）於2014年發表的研究指出，有部分人退休後會感到焦慮、沮喪和對生活感到無力。 在計劃退休時，人們經常過份聚焦退休金上，而忽略社交和心理的轉變，例如有失去職場身份的心理準備，建立新的人際關係，以及尋找打發時間的興趣等。

3. 職場/創業新力軍

有些人雖已屆退休年齡，但仍然不言休，因為他們工作已非再為生計，而是源於他們對工作的興趣。 許多人認為退休不是休息和放鬆的時間，而是實現自己創業夢的時間。 在 美國，不少創業家為較年長的人士， 根據 Ewing Marion Kauffman Foundation的 2017年 數據顯示 ，55至64歲的人佔新企業家的26%。

4. 節衣縮食的人

不少退休人士憂慮將來不可預計的醫療開支，會花光自己的退休金，所以寧願過着節衣縮食的生活。這些擔憂都很正常，但若有完善的退休規劃，就應以合理開支來渡過享受舒適無憂的退休生活。

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5. 為子女財務憂心的人

不少退休人士會為子女的財務狀況而操心，甚至將自己的退休儲備與子女「分享」。不過，在動用退休金時，應了解退休金是為了維持你20至30年退休生活，而子女仍有足夠的時間及工作能力，即使退休人士擬在經濟上支援子女，亦應對金額設限制。

6. 環球旅行者

退休後再無工作拘束，每天都是假期，可盡情到處旅遊。在規劃退休儲備時，應考慮到將來旅遊所需的費用，按退休後計劃每年旅行的次數、旅行模式及長短，來訂定每年的旅行基金。在旅行前，退休人士亦要留意自己的醫療保險承保的範圍，按自己需要而決定是否要投保全年環球旅遊保險計劃。

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責任編輯：李瑩