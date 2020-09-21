【大腸癌篩查】大腸癌篩查計劃　申請有何要求？

▲ 【大腸癌】大腸癌篩查計劃擴展至50至75歲 一文睇晒申請要求

大腸癌是本港第2最常見的致命癌症，每6名癌症死者中便有1人是患上大腸癌，及早檢驗有助識別大腸癌患者。衞生署自今年1月1日起，將大腸癌篩查計劃的覆蓋範圍將進一步擴展至50至75歲的香港居民。有何要注意？

問：參加大腸癌篩查計劃的資格？

答：只需符合以下條件：

年滿50至75歲

持香港身份證或豁免登記證明書

已加入電子健康紀錄互通系統，詳情瀏覽政府網頁

不過，此計劃不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士。而基層醫療醫生會評估準參加者是否適合參加計劃。

問：大腸癌篩查計劃有名額限制嗎？

答：大腸癌篩查計劃獲政府資助，沒有設定參加者限額。

問：大腸癌篩查計劃有多少資助額？

答：參加人士由已參與計劃的基層醫療醫生安排進行大便免疫化學測試，並於每次診症獲取政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性時，由基層醫療醫生提供第2次診症。

問：若測試結果呈陽性，還可獲資助嗎？

答：若大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會被轉介到已參加計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查，以找出大便帶隱血的原因。

化學測試結果呈陽性的參加者接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助8,500元；若不需切除瘜肉，會獲定額資助7,800元。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。

如不需切除瘜肉，約9成服務地點不會收取額外費用；如需切除瘜肉，約7成服務地點不會收取額外費用。

【延伸閱讀】【醫療保險】有公司醫療保險就夠？ 有埋份Top up醫保更保障

問：若測試結果呈陰性，仍需覆檢嗎？

答：政府建議參加者每2年進行大便免疫化學測試覆檢直至年齡超越75歲。他們會收到短訊、電郵或信件以提醒到期進行篩查覆檢。

政府資助的大便免疫化學測試覆檢服務可於任何一間已參與計劃的基層醫療醫生診所進行。

問：哪些診症地點或醫生可提供大腸癌篩查服務？

答：現在已有超過770名基層醫療醫生成功登記加入大腸癌篩查計劃，分布約1,080個診症地點。

另外，超過190名大腸鏡醫生亦已加入計劃，在約450個服務地點提供大腸鏡檢查服務。如果想知道參與計劃的醫生或診所詳情，可到大腸癌篩查計劃官網查看。

問：有哪些渠道可查詢大腸癌篩查計劃的詳情？

答：有關大腸癌篩查計劃的詳情，可瀏覽衞生署專題網頁。衞生署亦已設立專人接聽的熱綫3565 6288，在辦公時間直接解答公眾相關查詢。

責任編輯：曹佩鈞