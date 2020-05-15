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【巴菲特書單】股神巴菲特10年嚴選　15本必讀書單

理財學堂 09:15 2020/05/15

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股神巴菲特（Warren Buffett）是好書之人，他曾指出「每天要閱讀500頁，知識會像複利一樣積累。」在過去10年，巴菲特在不同場合及信件中都會推薦不同的書本。CNBC整理了一份「巴菲特書單」，讓大家跟隨股神的步伐，學習書中智慧。

1.《窮查理的普通常識：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學（Poor Charlie’s Almanack： The Wit and Wisdom of Charles T. Munger）

編者︰彼得‧考夫曼（Peter D. Kaufman）

這本書是以巴菲特的商業夥伴、巴郡（Berkshire Hathaway）副總裁查理·芒格（Charlie Munger）的演講和論文集結而成的金融智慧。

如果你享受巴菲特獨特的幽默感、機智及洞察力，那麼你肯定會從這書得出啟示。許多芒格fans最喜歡書中的「人類誤判心理學」一篇，當中提到投資者經常會墮入的認知陷阱。巴菲特在2010年《致股東信》中開玩笑說，「只要買這本書，並隨身攜帶，它會讓你看起來從容自信和博學。」

窮查理的普通常識：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學(圖片來源︰商業周刊)

2.《智慧型股票投資人》（The Intelligent Investor）

作者：班傑明‧葛拉漢（Benjamin Graham

這本書由巴菲特的師傅班傑明‧葛拉漢撰寫，他被譽為「價值投資之父」。巴菲特曾多次推祟這本書︰「在早期，我會因股市上漲時而高興。然後，我讀了書中的第八章，論述投資者應如何看待股價波動，我恍然大悟，自此『執平貨』是我的『朋友』。」巴菲特在2013年再次提及購買這書是他最好的投資選擇。

《智慧型股票投資人》（The Intelligent Investor）(圖片來源︰博客來)

3.《MiTek：A Global Success Story，1981-2011

作者：Jim Healy

MiTek是美國建築工程產品的供應商，是巴郡非常成功的子公司之一。這本書講述了MiTek從1955年起家時只是一家在美國中西部的小型公司，如何從瀕臨財務崩潰的邊緣發展成為行業的主要供應商的故事。巴菲特在2011年提到，自從2001年收購MiTek以來，它已經進行了33筆補強式收購（tuck-in acquisitions），幾乎全部成功。

4.《A Few Lessons for Investors and Managers From Warren Buffett》

編者：Peter Bevelin

該書簡短（只有約81頁）、易於閱讀，非常適合投資者。書中解釋了巴菲特如何思考重要議題，例如企業估值，生意的好壞、收購和陷阱、如何降低風險、企業管治及信任的重要性。他曾指，這本書實質上是「總結查理和我多年來在年度報告和年度會議上所說的話」。

5.《股神巴菲特的神諭：不做會後悔、或做了好後悔的致富語錄》（Tap Dancing to Work： Warren Buffett on Practically Everything

作者：凱洛.盧米思（Carol J. Loomis）

作者凱洛‧盧米思是《財富》雜誌的前總編輯。這本書編纂了有關巴菲特的投資策略洞見，以及他在管治，慈善事業，公共政策甚至育兒方面的智慧。例如巴菲特只為他的子女留下足夠的金錢，讓他們可以做任何事情，但又不會過多，令他們覺得甚麼也不用做。

書中還包括微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）在1996年發表的一篇文章，描述了他對巴菲特的早期印象及如何建立友誼。

《股神巴菲特的神諭：不做會後悔、或做了好後悔的致富語錄》（Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything）(圖片來源︰博客來)

6.《非典型經營者的成功法則─8個企業成功翻轉的案例》（Outsiders：Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success

作者：桑戴克（William N. Thorndike）

這本書詳細介紹了8位成功的CEO的故事，他們採用了截然不同的企業管治方法。巴菲特曾讚揚這是一本出色的書，講述了在資本配置方面表現出色的CEO。

7.《文化衝突：投資，還是投機？》（Clash of the Cultures：Investment vs. Speculation

作者：約翰·柏格（John C. Bogle

約翰柏格是領航投資集團（Vanguard Group）的創辦人，他在書中提到共同基金不斷變化的文化、投機如何入侵國家退休制度等。對於投資者而言，最有價值是他列出的10條簡單「投資常識」原則。

巴菲特提到他最喜歡書中的一句，「關於回報，時間是你的朋友。但是在成本方面，時間是你的敵人。」

《股神巴菲特的神諭：不做會後悔、或做了好後悔的致富語錄》（Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything）(圖片來源︰博客來)

8.《投資前的精準判讀：巴菲特多次推薦，質化分析的12項金律》（Investing Between the Lines：How to Make Smarter Decisions by Decoding CEO Communications

作者：里滕豪斯（L. J. Rittenhouse

信託和估值專家里滕豪斯從10多年的研究中，提出了一套衡量公司信任度的系統，作為投資潛力的預測指標。

9.《Berkshire Hathaway Letters to Shareholders》

編者：Max Olson

這是一本編集了1965至2012年巴郡致股東的信的書。巴菲特指，這是一本很好用的索引書，它將不同人物、公司和主題分門別類，對於不想讀一堆致股東信的人，是不錯的選擇。

10.《40個機會：飢餓世界的曙光》（40 Chances：Finding Hope in a Hungry World

作者：霍華德‧G‧巴菲特霍華德‧W‧巴菲特（Howard G. Buffett、Howard W. Buffett

2006年，當巴菲特開始將大部分財產捐出作慈善事業時，他向兒子霍華德·巴菲特挑戰，要求他為世界作出偉大的貢獻。 因此，霍華德決定給自己40年的時間，投入超過30億美元來回應父親的挑戰。

11.《一本書學識投資》（The Little Book of Common Sense Investing：The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns）

作者：約翰柏格（John C. Bogle

這是巴菲特推薦第二本由約翰‧柏格撰寫的書，非常適合入門級投資者。巴菲特曾表示，無論大、小投資者，都應該要讀這本書。

《一本書學識投資》（The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns）(圖片來源︰香港閱讀城)

12.《Where Are the Customers’Yachts？Or a Good Hard Look at Wall Street》

作者：Fred Schwed

巴菲特在2014年的《致股東信中》推薦了這本書，早在2006年，巴菲特就稱「這是有史以來最有趣的一本投資書」。書中輕描淡寫地傳達了許多真正重要的資訊。

13.《Limping On Water》

作者：Phil Beuth and K.C. Schulberg

書本記載了作者Phil Beuth在首都城市傳播公司（Capital Cities/ABC）的工作生涯，同時交代了很多有關Tom Murphy與Dan Burke（前首都城市傳播公司的主管）的故事，巴菲特稱「這兩人是查理和我所見過的最好的管理二人組」。

14.《巴菲特的投資原則》（Warren Buffett's Ground Rules：Words of Wisdom from the Partnership Letters of the World's Greatest Investor

作者：傑瑞米‧米勒（Jeremy Miller

作者傑里米·米勒是資深財務顧問，他剖析了巴菲特在1956至1970年的投資原則。巴菲特指，作者在研究和剖析巴菲特合夥企業的運作、巴郡的文化和起源的方面都非常優秀，「如果你對投資理論和實踐著迷，你會喜歡這本書。」

15.《跑出全世界的人》（Shoe Dog

作者：菲爾·奈特（Phil Night

作者菲爾•奈特是Nike公司創辦人，這書實際是他的回憶錄。巴菲特指他是一位非常聰明和有競爭力的人，也是一個天賦的講故事者。他補充說。回憶錄讓讀者可以了解一家小型公司，如何迅速崛起成為世界上最知名的品牌之一。

《跑出全世界的人》（Shoe Dog）(圖片來源︰博客來)

 

責任編輯︰陳啟昌

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