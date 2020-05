【巴菲特書單】股神巴菲特10年嚴選　15本必讀書單

股神巴菲特(Warren Buffett)是好書之人,他曾指出「每天要閱讀500頁,知識會像複利一樣積累。」在過去10年,巴菲特在不同場合及信件中都會推薦不同的書本。CNBC整理了一份「巴菲特書單」,讓大家跟隨股神的步伐,學習書中智慧。

1.《窮查理的普通常識:巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學》(Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger)

編者︰彼得‧考夫曼(Peter D. Kaufman)

這本書是以巴菲特的商業夥伴、巴郡(Berkshire Hathaway)副總裁查理·芒格(Charlie Munger)的演講和論文集結而成的金融智慧。

如果你享受巴菲特獨特的幽默感、機智及洞察力,那麼你肯定會從這書得出啟示。許多芒格fans最喜歡書中的「人類誤判心理學」一篇,當中提到投資者經常會墮入的認知陷阱。巴菲特在2010年《致股東信》中開玩笑說,「只要買這本書,並隨身攜帶,它會讓你看起來從容自信和博學。」

▲ 窮查理的普通常識:巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學(圖片來源︰商業周刊)

2.《智慧型股票投資人》(The Intelligent Investor)

作者:班傑明‧葛拉漢(Benjamin Graham)

這本書由巴菲特的師傅班傑明‧葛拉漢撰寫,他被譽為「價值投資之父」。巴菲特曾多次推祟這本書︰「在早期,我會因股市上漲時而高興。然後,我讀了書中的第八章,論述投資者應如何看待股價波動,我恍然大悟,自此『執平貨』是我的『朋友』。」巴菲特在2013年再次提及購買這書是他最好的投資選擇。

▲ 《智慧型股票投資人》(The Intelligent Investor)(圖片來源︰博客來)

3.《MiTek:A Global Success Story,1981-2011》

作者:Jim Healy

MiTek是美國建築工程產品的供應商,是巴郡非常成功的子公司之一。這本書講述了MiTek從1955年起家時只是一家在美國中西部的小型公司,如何從瀕臨財務崩潰的邊緣發展成為行業的主要供應商的故事。巴菲特在2011年提到,自從2001年收購MiTek以來,它已經進行了33筆補強式收購(tuck-in acquisitions),幾乎全部成功。

4.《A Few Lessons for Investors and Managers From Warren Buffett》

編者:Peter Bevelin

該書簡短(只有約81頁)、易於閱讀,非常適合投資者。書中解釋了巴菲特如何思考重要議題,例如企業估值,生意的好壞、收購和陷阱、如何降低風險、企業管治及信任的重要性。他曾指,這本書實質上是「總結查理和我多年來在年度報告和年度會議上所說的話」。

5.《股神巴菲特的神諭:不做會後悔、或做了好後悔的致富語錄》(Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything)

作者:凱洛.盧米思(Carol J. Loomis)

作者凱洛‧盧米思是《財富》雜誌的前總編輯。這本書編纂了有關巴菲特的投資策略洞見,以及他在管治,慈善事業,公共政策甚至育兒方面的智慧。例如巴菲特只為他的子女留下足夠的金錢,讓他們可以做任何事情,但又不會過多,令他們覺得甚麼也不用做。

書中還包括微軟創辦人比爾·蓋茨(Bill Gates)在1996年發表的一篇文章,描述了他對巴菲特的早期印象及如何建立友誼。

▲ 《股神巴菲特的神諭:不做會後悔、或做了好後悔的致富語錄》(Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything)(圖片來源︰博客來)

6.《非典型經營者的成功法則─8個企業成功翻轉的案例》(Outsiders:Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success)

作者:桑戴克(William N. Thorndike)

這本書詳細介紹了8位成功的CEO的故事,他們採用了截然不同的企業管治方法。巴菲特曾讚揚這是一本出色的書,講述了在資本配置方面表現出色的CEO。

7.《文化衝突:投資,還是投機?》(Clash of the Cultures:Investment vs. Speculation)

作者:約翰·柏格(John C. Bogle)

約翰柏格是領航投資集團(Vanguard Group)的創辦人,他在書中提到共同基金不斷變化的文化、投機如何入侵國家退休制度等。對於投資者而言,最有價值是他列出的10條簡單「投資常識」原則。

巴菲特提到他最喜歡書中的一句,「關於回報,時間是你的朋友。但是在成本方面,時間是你的敵人。」

▲ 《股神巴菲特的神諭:不做會後悔、或做了好後悔的致富語錄》(Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything)(圖片來源︰博客來)

8.《投資前的精準判讀:巴菲特多次推薦,質化分析的12項金律》(Investing Between the Lines:How to Make Smarter Decisions by Decoding CEO Communications)

作者:里滕豪斯(L. J. Rittenhouse)

信託和估值專家里滕豪斯從10多年的研究中,提出了一套衡量公司信任度的系統,作為投資潛力的預測指標。

9.《Berkshire Hathaway Letters to Shareholders》

編者:Max Olson

這是一本編集了1965至2012年巴郡《致股東的信》的書。巴菲特指,這是一本很好用的索引書,它將不同人物、公司和主題分門別類,對於不想讀一堆致股東信的人,是不錯的選擇。

10.《40個機會:飢餓世界的曙光》(40 Chances:Finding Hope in a Hungry World)

作者:霍華德‧G‧巴菲特、霍華德‧W‧巴菲特(Howard G. Buffett、Howard W. Buffett)

2006年,當巴菲特開始將大部分財產捐出作慈善事業時,他向兒子霍華德·巴菲特挑戰,要求他為世界作出偉大的貢獻。 因此,霍華德決定給自己40年的時間,投入超過30億美元來回應父親的挑戰。

11.《一本書學識投資》(The Little Book of Common Sense Investing:The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns)

作者:約翰‧柏格(John C. Bogle)

這是巴菲特推薦第二本由約翰‧柏格撰寫的書,非常適合入門級投資者。巴菲特曾表示,無論大、小投資者,都應該要讀這本書。

▲ 《一本書學識投資》(The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns)(圖片來源︰香港閱讀城)

12.《Where Are the Customers’Yachts?Or a Good Hard Look at Wall Street》

作者:Fred Schwed

巴菲特在2014年的《致股東信中》推薦了這本書,早在2006年,巴菲特就稱「這是有史以來最有趣的一本投資書」。書中輕描淡寫地傳達了許多真正重要的資訊。

13.《Limping On Water》

作者:Phil Beuth and K.C. Schulberg

書本記載了作者Phil Beuth在首都城市傳播公司(Capital Cities/ABC)的工作生涯,同時交代了很多有關Tom Murphy與Dan Burke(前首都城市傳播公司的主管)的故事,巴菲特稱「這兩人是查理和我所見過的最好的管理二人組」。

14.《巴菲特的投資原則》(Warren Buffett's Ground Rules:Words of Wisdom from the Partnership Letters of the World's Greatest Investor)

作者:傑瑞米‧米勒(Jeremy Miller)

作者傑里米·米勒是資深財務顧問,他剖析了巴菲特在1956至1970年的投資原則。巴菲特指,作者在研究和剖析巴菲特合夥企業的運作、巴郡的文化和起源的方面都非常優秀,「如果你對投資理論和實踐著迷,你會喜歡這本書。」

15.《跑出全世界的人》(Shoe Dog)

作者:菲爾·奈特(Phil Night)

作者菲爾•奈特是Nike公司創辦人,這書實際是他的回憶錄。巴菲特指他是一位非常聰明和有競爭力的人,也是一個天賦的講故事者。他補充說。回憶錄讓讀者可以了解一家小型公司,如何迅速崛起成為世界上最知名的品牌之一。

▲ 《跑出全世界的人》(Shoe Dog)(圖片來源︰博客來)

責任編輯︰陳啟昌

