【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」

不少人希望早日達至財務自由（Financial Freedom），及早退休享受生活。不過，很多人都有同一個疑問，到底要有多少退休金才足夠呢？30歲的時候，又應該要有多少積蓄呢？

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坊間亦有不少方法讓大家計算所需的退休金額，而富達投資（Fidelity）就有一個「退休儲蓄法則」，大家可以參考一下。「退休儲蓄法則」可以調整開始儲蓄年歲、預計退休年齡，以及期望退休生活的水平，計算出多個年齡階段需要儲多少資金。

「退休儲蓄法則」假設，個人由25歲起將年收入的20%儲起（不包括強積金的10%），並投資超過50%的儲蓄在股票上。以下例子顯示，若想在65歲退休並想在退休後保持一樣的生活質素。30歲的時候，儲蓄應為年收入的2倍；到65歲時，儲蓄應為年收入的12倍。

年齡層 儲蓄目標 30 年收入的2倍 35 年收入的3倍 40 年收入的5倍 45 年收入的6倍 50 年收入的8倍 55 年收入的9倍 60 年收入的11倍 65 年收入的12倍 *假設由25歲起將年收入的20%儲起（不包括強積金的10%），並投資超過50%的儲蓄在股票上。在65歲退休及在退休後保持一樣的生活質素。

儲蓄多少需按目標變化作調整

但必要注意的是，若個人想提早退休或對生活質素的要求有所不同的話，儲蓄目標亦要作出更改。如其他因素不變，但想60歲退休的話，60歲的積蓄則為收入13倍。

「退休儲蓄法則」的計算方法，以4個關鍵退休參數為指引，包括每年儲蓄率、儲蓄進度計、入息替代率，以及潛在可持續的提取率，可以簡易得出不同年齡層需要達到的儲蓄目標。但每個人對退休的要求不盡相同，如果想有一個安穩的退休生活，就必須及早規劃。

3個方法幫你儲錢

愈早為退休生活作規劃，就能早日達到財務自由。因為愈早進行投資，所帶來的複利效應愈大。不過，如果是「月光族」的話，普通儲蓄都可能有問題，可以參與下列的方法，為自己的收入進行規劃。

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1. 節省不必要開支

不少港人是「月光族」，每個月的收入只是剛好應付支出。對他們來說，儲蓄可說是天方夜譚。撇除收入低問題，不少人經常衝動消費，以致入不敷支。因此，最好在每次購買前都問自己到底是「需要」還是「想要」，減少衝動消費。

2. 記錄消費支出

除了節省不必要開支外，紀錄消費支出亦是非常重要。假如有記錄開支，就可以了解自己的消費習慣，並作出檢討及改變。

3. 規劃每月支出

如果想擺脫「月光族」，可以將薪金劃分不同的部分，先將部分儲起，再將餘下部分分作不同開支，設定自己每個月的支出，避免出現「使突」的情況。

記者：曹佩鈞