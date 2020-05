▲ 【財務自由】養成4個習慣 盡早達至財務自由

近年興起「財務自由」這個理財概念,意指毋須再為生活開支而工作賺錢狀態。不少人達到財務自由後,都希望能夠提早退休,享受人生。打工仔如何才能達至財務自由?Business Insider綜合已達成財務自由的作家的建議,若能養成以下4個理財習慣,就可以逐步邁向提早退休的目標。

Grant Sabatier在他的著作《Financial Freedom:A Proven Path to All the Money You Will Ever Need》中,分享了他在28歲時如何實現財務自由的秘訣。他在24歲時失業,銀行帳戶中只有2.26美元(約18港元),另加2萬美元(約16萬港元)的信用卡卡數。但在5年後,他的淨資產已達到125萬美元(約978萬港元),Business Insider總結了他在書中分享有助達成財務自由的4個理財習慣。

1. 購物前,先問自己幾個問題

在季節性的大減價時,我們很容易會因為價格便宜而衝動消費,購買了不必要的商品。購物前除了要先衡量「想要」及「需要」的分別外,仍可多問自己以下幾個問題,作更詳細的考慮。

商品的真實成本與其售價相差多少?

你需要工作多久,才能賺取相應的金錢來購買這件商品?

要是買下這件商品,將無法購買甚麼?

如果省下購物的金錢,用作投資的話,可賺取多少回報?

這些問題有助我們作出更謹慎的消費決定,尤其是最後一條問題,只要想想省下的錢作投資的回報,就能更有效地阻止自己作衝動消費。

2. 每天檢視自己的財政狀況

不少理財專家都指出,理財的第一步就是點算自己的淨資產,而Sabatier也不例外,他的要求更高。緊貼自己每天的投資回報、支出及不同的收入來源等財政狀況,只需花不到5分鐘的時間,就能令你了解到自己與目標的距離,有助調整策略及增加動力。

3. 盡早建立退休儲備

雖然退休所需的金額會隨時間而轉變,但重要的是,要設立一個明確的目標,並給自己一個合理的時間表去實現。Sabatier認為,愈早退休所需的退休儲蓄的資本反而會更少。他認為,那是源於複利的魔力,當你愈早開始準備退休儲備,這筆錢將有留在投資帳戶內更長時間,因此它會有更多的時間來滾存並增值。

4. 積極開拓收入來源

Sabatier在一間小型市場營銷公司裡工作,每年賺取5萬美元(約39萬港元)的收入,與此同時積極地開拓不同的收入來源,讓自己忙個不停。他會每周用40個小時做他喜歡的工作來賺錢,例如是為律師行建立網站、籌備網上推銷的活動,甚至是翻新露營車等。

他認為沒有工作是微不足道的,他更嘗試過為別人照顧貓來賺取收入,並將這些收入作為儲蓄。Sabatier的經歷就證明了擁有多種收入來源是多麼重要。他更提醒讀者,當你為他人工作時,賺錢的潛力有限;但當你開始為自己工作時,你賺錢的潛力將會被激發。

