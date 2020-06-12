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【財務自由】盡早財務自由　要培養這4個習慣

退休及生活保障 13:29 2020/06/12

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【財務自由】盡早財務自由　要培養這4個習慣

打工仔都想盡早達致「財務自由」，但如何才能做到「財務自由」，毋須為生活開支而賣命搵錢。28歲便已經「財務自由」的真實個案，五年間戶口由不足廿元，增加至近千萬元，到底有何秘訣？

Business Insider綜合已達成財務自由的作家的建議，若能養成以下4個理財習慣，就可以逐步邁向提早退休的目標。

Grant Sabatier在他的著作《Financial Freedom：A Proven Path to All the Money You Will Ever Need》中，分享了他在28歲時如何實現財務自由的秘訣。他在24歲時失業，銀行帳戶中只有2.26美元（約18港元），另加2萬美元（約16萬港元）的信用卡卡數。但在5年後，他的淨資產已達到125萬美元（約978萬港元），Business Insider總結了他在書中分享有助達成財務自由的4個理財習慣。

【延伸閱讀】【財務自由】計劃提早退休 7步邁向目標

1. 購物前，先問自己幾個問題

在季節性的大減價時，我們很容易會因為價格便宜而衝動消費，購買了不必要的商品。購物前除了要先衡量「想要」及「需要」的分別外，仍可多問自己以下幾個問題，作更詳細的考慮。

  • 商品的真實成本與其售價相差多少？
  • 你需要工作多久，才能賺取相應的金錢來購買這件商品？
  • 要是買下這件商品，將無法購買甚麼？
  • 如果省下購物的金錢，用作投資的話，可賺取多少回報？

這些問題有助我們作出更謹慎的消費決定，尤其是最後一條問題，只要想想省下的錢作投資的回報，就能更有效地阻止自己作衝動消費。

2. 每天檢視自己的財政狀況

不少理財專家都指出，理財的第一步就是點算自己的淨資產，而Sabatier也不例外，他的要求更高。緊貼自己每天的投資回報、支出及不同的收入來源等財政狀況，只需花不到5分鐘的時間，就能令你了解到自己與目標的距離，有助調整策略及增加動力。

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責任編輯：李瑩

欄名 : 退休理財

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