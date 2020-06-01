▲ 想升職加薪 打工仔必備的10項軟技能

本港陷入技術性經濟衰退，不少調查都指將會影響來年打工仔的加薪幅度。打工仔如想增加在職場的競爭力，提升爭取加薪的議價能力？CNBC近日引述網上學習平台Udemy的建議打工仔在職場上需要提升10項軟技能，各位可以參考一下。

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擁有成長心態最重要

網上學習平台Udemy發表《2020年職場學習趨勢報告》，透過分析為企業提供員工培訓課程的 Udemy for Business用戶數據， 統計出2020年職場所需的10項軟技能。報告發現，要在職場成功，擁有成長心態 （ Growth Mindset ） 是最為重要。

心理學學家Carol Dweck指出，人有兩種根本性的思維模式，分別是成長心態（Growth Mindset）與定型心態（Fixed Mindset）。抱有成長心態的人認爲能力、資質、技術是努力的結果，願意透過學習和挑戰改進自己；反之，帶著定型心態的人覺得能力、資質、技術是天賦，無論多努力都不會改變，在面對挑戰時較容易會放棄。



報告指引述顧問公司麥肯錫（McKinsey）一項 報告指出，到2030年，全球有多達8億的員工或會因機械人而失去他們的工作。因此，在新科技的威脅下，員工和求職者更需專注在培養成長心態上。只要擁有成長心態，就能推動自己去達到更高水平的成就，建立出無法被科技所取代的新技能，有更大機會在職場上獲得成功。

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來年最重要的10大軟技能



Udemy副總裁Shelley Osborne接受CNBC訪問時指出，用戶對培養人性化技能的興趣日漸濃厚。她解釋指，人們愈來愈意識到軟技能的重要性，因為這些技能無法被科技取代。

成長心態 ：願意持續學習和適應改變的能力。

創造力：提出新想法，利用創新的方法來解決現有問題。

專注力：利用專注力做出更好的決策。

創新：改進現有的想法、概念、過程或方法，以實現期望的效果。

溝通技巧：運用語言、聆聽和觀察來解釋想法。

組織及表達能力：妥善整理好想法及數據，並整合成完整的故事。

文化意識： 能與公司內不同文化背景的人合作，並建立良好的關係。

批判性思維：透過客觀分析和評估，作出相應的判斷。

領導力：在工作時帶領團隊。

情緒智商：在工作環境中適當地控制及表達情緒，與同事保持良好關係。

責任編輯：李瑩