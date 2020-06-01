想升職加薪 打工仔必備的10項軟技能

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本港陷入技術性經濟衰退，不少調查都指將會影響來年打工仔的加薪幅度。打工仔如想增加在職場的競爭力，提升爭取加薪的議價能力？CNBC近日引述網上學習平台Udemy的建議打工仔在職場上需要提升10項軟技能，各位可以參考一下。
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擁有成長心態最重要
網上學習平台Udemy發表《2020年職場學習趨勢報告》，透過分析為企業提供員工培訓課程的Udemy for Business用戶數據，統計出2020年職場所需的10項軟技能。報告發現，要在職場成功，擁有成長心態（Growth Mindset）是最為重要。
心理學學家Carol Dweck指出，人有兩種根本性的思維模式，分別是成長心態（Growth Mindset）與定型心態（Fixed Mindset）。抱有成長心態的人認爲能力、資質、技術是努力的結果，願意透過學習和挑戰改進自己；反之，帶著定型心態的人覺得能力、資質、技術是天賦，無論多努力都不會改變，在面對挑戰時較容易會放棄。
報告指引述顧問公司麥肯錫（McKinsey）一項報告指出，到2030年，全球有多達8億的員工或會因機械人而失去他們的工作。因此，在新科技的威脅下，員工和求職者更需專注在培養成長心態上。只要擁有成長心態，就能推動自己去達到更高水平的成就，建立出無法被科技所取代的新技能，有更大機會在職場上獲得成功。
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來年最重要的10大軟技能
Udemy副總裁Shelley Osborne接受CNBC訪問時指出，用戶對培養人性化技能的興趣日漸濃厚。她解釋指，人們愈來愈意識到軟技能的重要性，因為這些技能無法被科技取代。
責任編輯：李瑩
欄名 : 職場百科