新手注意！投資新手應避免做的4件事

▲ 4件新手投資者應避免做的事

每個初踏足投資市場的人，都想在短時間內致富，但投資多年，發現回報不似預期，甚至可能出現虧損。CNBC綜合多位理財專家的意見，總結入門投資者應該避免做以下數件事，無論你是否投資新手都要知道！

1. 研究「最好」的股票

不少入門投資者會去研究一間公司，待熟悉該公司後，才買入該公司的股票，但這種方法有很大風險；如果選擇錯誤，將嚴重影響將來投資回報；如果選對了，亦會高估自己的選股能力。

另外，這一做法是非常虛耗時間，更好的策略是學會分散風險的重要性，將資金買入多元化的資產。

2. 投資部署欠長遠

要成功累積財富的關鍵是投資者要保持耐性，甚至要長達數十年的時間。投資的時機沒有所謂早或遲，愈早開始愈好。正如植樹最佳時機是20年前，第二最佳時機就是現在！

3. 捕捉合適時機

投資新手縱然知道股市有升有跌，但當股市震盪時，新手們仍是會變得緊張。他們傾向於在股市上升時入貨，而在股市下跌時即賣出股票，即高買低沽，還會經常查閱自己的投資組合。

雖然股市升跌難料，但歷史顯示仍是朝向上升方向發展。若你於市道低迷時沽出股票套現，當股市回升時，你便無法於升浪中得益。

4. 忘記投資自己

最重要的投資就是你投資你自己，這是最多人忽略的地方。在一生中，你不得不多次重塑自己，不斷學習可讓你創出更多成就，且可更好管理自己的財富。加上現今世界變化得很快，持續進修、學習新技能已是必須的事。

責任編輯︰陳啟昌

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