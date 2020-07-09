【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？

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【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？
透過技術移民澳洲雖有多種途徑，但由於澳洲為熱門移民國家，海外人才之間的競爭甚為激烈。澳洲的技術移民計分制度，要求申請人要達到65分或以上，獲批申請邀請方可遞交申請，到底計分制度的標準是怎樣？有甚麼條件會較有優勢？
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年輕具工作經驗佔優
獨立技術移民（Skilled Independent visa （subclass 189））及偏遠地區技術移民（Skilled Work Regional （Provisional） （subclass 491））均採用計分制度，系統會按申請人的年齡、英文能力、工作經驗及學歷等評分。當局要求申請人達到65分或以上，獲批申請邀請方可遞交申請。
要取得基本要求的65分門檻並不算高，以30歲的單身男士為例，只要他持有大學學歷，IELTS每項7分，擁有5年境外申請移民的技術相關經驗，已可獲得75分。
|評分項目
|分數
|30歲
|30
|IELTS每項7分
|10
|認可大學學歷
|15
|5年境外相關工作經驗
|10
|單身
|10
|總分
|75
如想計算自己可得分數可瀏覽：澳洲移民局
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4月份申請人 達95分才獲批
由於申請人數眾多，要與其他申請者競爭，獲得65分的基本資格或未足以得到當局的申請邀請。當局預計在每個月的11日批出申請邀請，以澳洲移民局公佈的數據顯示，截至4月11日共批出50個獨立技術移民的申請邀請，申請人的最低分數為95分。每個月份的獲批人數及最低獲批分數略有不同，3月共批出1,750個獨立技術移民的申請邀請，申請人的最低分數的為90分。
各職業獲得申請邀請的最低分數亦有不同，當中以會計師分數最高，獲批申請邀請的最低分數分別為100分，而其他專業如審計師、工程師、軟件和應用程序程式員等，獲批的最低分數為95分。需要留意，各職業的最低獲批分數會不時調整，以會計師為例，截至去年6月其最低獲批分數為95分，至今年3月份起，已升至100分。
如想了解自己的職業最低獲批分數可瀏覽：澳洲移民局
註冊護士限額最多
技術移民計劃是按照當地欠缺的人才而設，從事所需職業的人有較多批發申請邀請的限制，申請人若從事相關職業，或有較大機會獲得申請邀請。以澳洲移民局公佈的資料顯示，2019至2020年度的獨立技術移民，以註冊護士的限額最多，達17,509個。
|職業
|獨立技術移民
2019至2020年度限額（個）
|截至4月11日的獲批人數
|註冊護士
|17,509
|567
|應用程式員和軟件程式員
|8,748
|1926
|電工
|8,624
|<20
|木匠
|8,536
|<20
|中學教師
|8,052
|61
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責任編輯︰李瑩
欄名 : 移民攻略