【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？

澳洲風光明媚，擁豐富大自然景色，生活節奏較香港慢，不少人視為理想的居住地。年輕人或未有龐大資金作投資移民，但亦可善用「青春的本錢」及工作的技能，以技術移民的方式移民到澳洲。澳洲有各式各樣的工作及技術移民簽證，當中較普遍的為獨立技術、州擔保及僱主擔保簽證。

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獨立技術移民

澳洲的獨立技術移民（Skilled Independent visa （subclass 189））按申請人的年齡、學歷及工作經驗等條件評分，而獲得申請移民的機會。申請獨立技術簽證，要先遞交工作經驗及學歷等資料，經系統評分後，達到65分以上就符合申請資格。申請人須向澳洲政府提交請意向（Expression of Interest），獲澳洲移民局的邀請後才可申請。

申請成功後，申請人將獲得澳洲的永久居留權，可選擇在澳洲任何一個地區生活及工作，享有當地醫療福利，並可作為親屬移民澳洲的擔保人。

申請資格：

45歲或以下；

評分達到65分或以上，並獲得移民局的邀請；

職業在職業清單上，並通過職業評估；

IELTS每個單項達到6分，或同等水平；

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州/地區或親屬擔保

為舒緩澳洲主要城市的人口壓力，解決勞動人口分佈不平均的問題，澳洲推出了偏遠地區技術移民（Skilled Work Regional （Provisional） （subclass 491）），吸引人才到城市以外的地區工作及定居。與獨立技術移民計劃類似，當局會按申請人的學歷、工作經驗及專業技能而評分，達到65分或以上後才符合申請資格。申請人達到分數並向澳洲政府提交請意向後，州/地區政府會按人才需要而向合適的申請人發出擔保。除了州/地區擔保外，如有親屬是澳洲公民，居住於指定的偏遠地區，亦能為申請人作擔保到當地生活及工作。

申請成功後，申請人可在指定偏遠地區工作及生活5年。滿3年後，符合薪酬水平的要求，可申請永久居留，並可作為以親屬移民身分到澳洲的親屬作擔保人。

申請資格：

45歲或以下；

評分達到65分或以上，獲得州/地區或親屬擔保；

職業在職業清單上，並通過職業評估；

IELTS每個單項達到6分，或同等水平；

在指定偏遠地區工作及生活滿3年後，可申請永久居留。

僱主擔保：臨時工作簽證

澳洲的臨時工作簽證（Temporary Skill Shortage visa （subclass 482））分為短期、中期及勞工合約3種，簽證對申請人無特定的年齡要求，但須有僱主擔保才可申請。申請人持有中期工作簽證到期後，可透過僱主擔保轉為其他簽證申請永久居留。而短期簽證則不能直接轉為永久居留，但亦可視作累積當地工作的經驗，增加未來申請移民的機會。

所涵蓋的職業包括科技、工程、建築及醫療等範疇，部分職業將按需要而進行職務評估，相關職業需求清單可在澳洲移民暨國境保護部查詢。

責任編輯：李瑩