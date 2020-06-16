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【被動收入】賺取額外收入的4個方法

收息攻略 11:44 2020/06/16

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香港的生活成本愈來愈高，打工仔收入減去日常支出後，可能已經所剩無幾。人工的升幅永遠追不上通脹，如果想增加額外收入，又有甚麼方法？外國財經網站HerMoney整理出數個方法，助你有更多現金可「袋袋平安」。

1. 發展副業

隨着Uber、Airbnb興起，零工經濟（Gig economy）急速發展，打工仔可以毋須在固定時間內工作。選擇工作的自由度大增，打工仔可於閒暇時間尋找一些適合自己的工作，以賺取額外收入。

【延伸閱讀】【美國零息】聯儲局預告2年內不加息 專家推薦定存以外收息4大選擇

2. 出售不需要的東西

家中的東西隨年月過去愈積愈多，你有否想過將部分東西轉售圖利？現時有不少出售二手物品的網站，只要為物品拍照並放上網站，轉售予其他人，以賺取額外收入。

3. 清楚自己擁有的資產

很多人對自己所擁有的資產都沒有概念，只抱着「應使則使」的心態。當你知道自己有多少存款時，就能推動你設法增加財富，實際上，清楚了解自己的資產不能讓賺取額外的金錢，但當你得知自己有多少資產時，就會左右你的購物決定，從而產生相同的效果。

【延伸閱讀】【理財規劃】唔投資就唔會蝕錢？6個常見的錯誤理財觀念

4. 將興趣變成收入來源

無論你有甚麼技能或喜好，你都可以將它變成收入來源。如果你擅長畫畫或烹飪，都有可能成為收入來源。在現今社會，比起一式一樣的產品，不少消費者更願意購買具原創的產品。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 理財學堂

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