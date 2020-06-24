【Fresh grad求職】投行高管教路！ 3個面試時要避免犯的錯誤

有沒有發覺自己在面試時總是不太順利？覺得自己表現欠佳？據美國CNBC網站報道，於美國投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase）工作的Lipp-Hendricks就為大家提供了一些面試的貼士。

Lipp-Hendricks是摩根大通人才管理和多元化（Talent Management and Diversity）部門的行政主管，曾經面試了不少想進入她公司的求職者。她總結出求職者在面試中常犯的3個錯誤。

▲ Lipp-Hendricks是美國摩根大通的人才管理和多元化部門的行政主管。

1.回答排練好的答案

Lipp-Hendricks發現求職者其中最大的錯誤，就是回答排練好的答案，甚至是虛假的回答。她理解求職者在面試前要排練一下是在所難免，但相比背誦好的回應，她更建議求職者應仔細聆聽面試官的提問，這可令求職者有效地回答問題，從而真正介紹你自己。

2.事前沒有做好資料搜集

求職者在面試前沒有研究好相關公司的背景是危險的。她指出，事前做好功課，至少讓你對該公司及面試官有所了解。在面試過程中，甚至可留下好印象，從而加分。

3.面試過程不提問

通常面試被視為面試官對求職者提出問題和了解他們的機會，但Lipp-Hendrick表示，求職者在面試過程中未有提出問題是錯誤的。她認為求職者的提問，不僅達到雙向溝通的效果，更重要是令求職者更清楚自己應不應該加入這間公司。

Lipp-Hendrick經常在面試中問求職者，假如他們獲聘，但有甚麼因素令他們不接受招聘書。Lipp-Hendrick表示，這樣做可令求職員思考有甚麼事情他們是未了解清楚。

責任編輯︰陳啟昌