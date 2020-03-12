【香港經濟衰退】經濟衰退下要揸幾多現金？專家醒你開源節流貼士

新冠肺炎疫情全球大流行，大大打擊全球經濟，市場擔心疫情再不及早平息，全球將迎來經濟衰退。為預防經濟倒退，不少專家均建議保留相等於約半年開支的應急備用錢，維持一旦失業時的基本開銷。對於一般家庭或打工族而言，除了保持穩定的現金流（cash flow）之外，生活上還有甚麼開源節流小貼士？本網請來專家分享。

【延伸閱讀】跌市求生術！ 8個投資策略應對股災危機

香港財務策劃師學會副主席（發展）李澄幸表示，若市民擔心本地經濟衰退的風險會累及自己的事業和收入，一般而言可預留約1年開支的應急備用錢，一方面避免影響家庭日常運作，另一方面亦有較長時間尋找新工作。

專家：防患於未然

盡管本地經濟衰退的警號已響起，李澄幸樂觀地看，經濟下行也是重新審視資產配置的好時機。他強調要「防患於未然」，市民應疏理大大小小的人生目標，規劃「必須做及不可延遲」的事情，同時避開「情緒化的投資決定」，可考慮下跌空間有限的定息產品，如持有現金、外滙貨幣或敍造定期存款計劃等，構建穩定的投資組合。

別拖到最後始「壞借貸」

現時稅貸及私人貸款計劃宣傳隨處可見，李澄幸指，「借貸」亦有分好與壞，「如果借貸有機會增加未來收入，或者收益高於利息支出，就是『好借貸』，如果是借錢為消費（即『壞借貸』），顯然不是好事。」他呼籲有需要人士盡量不要拖到最後始申請「壞借貸」，一來有利息支出，二來會養成壞習慣，甚至造成債台高築，均不利長綫理財規劃。

調整心態 改變消費習慣

與此同時，當應急錢開始減少時，應該更加着緊開源節流。首先，市民可歸類甚麼為必要開支，以及壓縮不必要開支。李澄幸分享，隨着互聯網和二手商品買賣平台興起，他認為市民可運用網上及二手資源，滿足生活所需，例如銷售小朋友的玩具或學習資源等。

另外，在調整心態方面，他稱，舉例可以在本地行山代替外出旅遊，在家用膳、享受煮食樂趣取代外出用餐等，都是可行且簡單的生活小貼士。

【延伸閱讀】大環境轉差時投資 投委會教你5大自保策略

記者：黃素珊