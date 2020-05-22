【財務自由】計劃提早退休 7步邁向目標

達到財務自由、可以提早退休是不少人的夢想。若沒足夠資產及穩定的被動收入，怎能貿然決定提早退休？這個目標看似遙不可及，綜合Buisiness Insider建議，只要做好跟隨以下數個步驟循序漸進，就一步步做到提早退休。

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1. 定義「提早退休」

每個人對提早退休的定義也不同，有人認為，退休代表不用再為收入而工作；也有人認為，退休是離開職場，去追尋自己的理想、為興趣而工作。計劃提前退休的第一步，就要了解清楚自己對「提前退休」的定義，這樣才能更有效地為自己規劃退休所需的資金。

2. 審視財務狀況

要計劃將來，首先要審視自己的財務狀況，點算現時擁有的淨資產，以及了解自己年支出（ annual spending）。如果沒有記賬的習慣，可以利用手機App，整理信用卡簽賬及其他賬單等的開支。

3. 訂立退休儲備目標

有了提早退休的藍圖，就可以着手計劃所需的退休金。白手興家的百萬富翁Grant Sabatier建議，將退休儲備設定為年支出的25到30倍之間，再加上一年的現金開支。他建議，可將退休金的目標分拆為年、月及日的儲蓄目標，逐步向目標邁進。

4. 妥善管理開支

退休是長遠目標，但如果經常有入不敷支的情況，就很難累積到足夠的退休金。減少生活中最大的支出，如房屋、交通及飲食，就能大大提高儲蓄比率。你亦可根據「財務獨立，提前退休（FIRE）」的3種提前退休方法的建議，去計劃退休金的金額及管理日常開支。

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這3種方法分別為FIRE、瘦FIRE（leanFIRE）及肥FIRE（fatFIRE）。瘦FIRE是指退休金定為年開支的25倍，並將年開支控制在全國家庭平均開支之下；肥FIRE則是生活花費比平均開支更多，而FIRE則是與平均開支相若。以美國家庭為例，其平均年開支為6萬美元（約47萬港元）。

5. 增加被動收入

控制支出需要每天不斷努力，是達到理財目標較為短期的方法。長遠而言，應積極增加被動收入，才能加快達到財務自由的目標。Sabatier建議，應積極地開拓不同的收入來源，而他認為最有效增加被動收入的方法，就是投資房地產。

6. 積極投資

投資是能為財富增值，應考慮將部分退休儲備投資股市。如擔心成本及風險，或可跟隨「股神」巴菲特（Warren Buffett），投資在他最喜歡的投資工具——低成本指數基金。

7. 將計劃付諸實行，但別忘記活在當下

有完善的退休計劃後，執行計劃就只需要時間和紀律。要繼續儲蓄和投資，但別為了計劃退休，而忘了要活在當下。提早退休的博客Steve Adcock曾寫過：「打算提早退休少不免要犧牲，但不是唯一方法。」他認為，達成小目標後，要適當地獎勵自己，以增加儲蓄的動力。

責任編輯：李瑩

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