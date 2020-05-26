【理財規劃】30歲前要達到的9大理財目標

▲ 30歲前要達到的9個理財目標

每個人在不同的人生階段都有不同目標，進修、置業、結婚生仔，甚至計劃去一趟工作假期，無一不與錢有關，如何去善用每月收入去達到這些目標，就很重要。假如你毫無頭緒，不妨參考外國生活網站Lifehack的建議，看看30歲前有甚麼理財目標是應該要達到的。

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1. 還清所有債務

所有的債務都會牽涉利息，如學生貸款、信用卡，而部分貸款的利息更是相當驚人。因此，如果及早還清債務，就有更多流動資金用作投資、儲蓄用途，實現個人財務計劃。

2. 訂立每月預算

當你為每月的開支訂立預算計劃時，儲蓄會變得更簡單。當每月支出受限時，每次消費就會變得更謹慎，亦是節省金錢的方法之一。

3. 停止衝動消費

11月既有「雙11」，又有Black Friday，相信已令不少人荷包大出血。面對這些大型的促銷活動，很容易會衝動消費。如果想減少衝動消費，在購物前，不妨先釐清自己是「需要」或「想要」。

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4. 改變一個奢侈的生活習慣

不少人都會有「對自己好啲」的心態，偶然買件貴一點的心頭好獎勵一下自己當然沒問題，但若變成一個奢侈的生活習慣，再加上若自己並不察覺，就有可能會演變成經常買下一些非必需品。如果想改善，可以嘗試記錄自己一個月的支出，並從中找出一些自己未必在意到的消費習慣，若並非必須的消費就省下，可能會收到不俗的效果。

5. 準時還款

對於20多歲的年輕人來說，準時還款是相當重要。假如你經常拖欠卡數，每月只還最低還款額（Min Pay），除了會影響信貸評級外，更會影響你的財務規劃。如果經常因為「大頭蝦」而忘記還款，不妨使用銀行的繳費通知功能，就可免卻高昂的利息費用。

6. 準備6個月的生活費作應急錢

雖然6個月的生活費看似是一大筆錢，但只要每個月儲一點點，很快就有足夠的儲蓄來應付半年的生活費用。萬一不幸失業，你也有足夠的儲備應付日常所需，生活壓力亦會相對較小。

7. 為長期目標訂下儲蓄計劃

在年輕的時候培養儲蓄習慣是相當重要。儲蓄是一個長期的計劃，尤其是為達成一些目標所作的儲蓄，如置業等，愈早開始，就可以利用複利效應，更有效地將資金滾大。

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8. 理性投資

投資是增加資產的方法之一，但亦要理性投資，不要人云亦云。如果對投資沒有概念，不妨尋求專業人士的幫忙，為你訂定一個合適的投資組合。

9. 準備退休金

人類的平均壽命愈來愈長，如果想安享晚年，就要及早為退休作準備。正所謂積少成多，每個月毋須儲很多錢，可以視乎個人的收支而定。一般而言，你可以先嘗試將收入的5%撥作退休儲備，並隨時間增長把儲蓄比率提高至20%。

責任編輯 ：曹佩鈞