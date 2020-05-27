▲ 【理財規劃】唔投資就唔會蝕錢？6個常見的錯誤理財觀念

妥善管理財富，有助達成不同階段的人生目標外，亦可為不可預見的風險未雨綢繆。每人都有自己一套的金錢觀，但這些觀念會否讓你在未來陷入財政困難？有外媒整合了6個常見的理財謬誤，如你有這些看法，就要考慮重新審視自己對金錢的態度了。

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1.我不需要擔心退休金

不少人認為自己還年輕而不用擔心退休金，但其實每人都需要為自己的退休生活做準備。退休是長遠的理財目標，愈早開始為退休儲蓄，透過複息效應愈明顯，讓資金滾存成效愈好。如果認為退休太過長遠，可先以自己理想的退休生活作為藍圖，再盤算退休計劃所需的資金，增加儲蓄的動力。

2.投保人壽及危疾保險沒有急切性

保險就如保護傘一樣，可為你遮擋人生中突如其來的狂風暴雨。沒人可預料意外何時會發生，但能做好準備措施防患於未然，就可盡量減低意外帶來的震盪。如你是家中唯一的收入來源，就不要以為公司所提供的保險已經足夠，你需要投保設有全面保障的保險，假如你不幸遇上意外後，家人也可避免出現財政困難的問題。

3.飲少一杯咖啡會帶來大改變

有不少人認為，只要戒掉每天買咖啡飲的習慣，就能更快達成自己的理財目標。雖然每天買咖啡的開支會積小成多，但財務專家Ramit Sethi認為，人應該聚焦在管理財富的大事上，例如爭取加薪、建立投資習慣及維持良好的信貸記錄等，而非只集中減少消費。他認為，人要成功達成目標，應集中處理5至10件大事，而非50件小事。如你只是集中在限制自己消費，過着節儉的生活，但沒有主動地尋求增加收入的方法，這樣就會讓小事誤了大事。

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4.每個人都有債務，這沒甚麼大不了的

雖然欠信用卡卡數是社會上普遍的情況，但不代表有欠債是正常的事。事實上不少人因為有高利息的債務，令他們入不敷支，無法累積財富。如想改善問題，應該盡量每月還清卡數，考慮盡快還清債務，減少每月需要還債及繳付利息的開支。

5.我有良好的財政狀況

如你沒有應急基金及退休儲備，就不代表你有良好的財政狀況。除了要為未來規劃外，亦要每天維持積極的理財態度。每天消費時，應先平衡自己想要及需要；決策時，要做出會拉近理財目標距離的決定，並對達成目標保持耐性。對消費、儲蓄及投資上事事深思熟慮，有助建立良好的財政狀況。

6.只要我不投資就不會蝕錢

雖然投資在股票市場風險較持有現金為高，但其實不作投資才是最大的損失。持有現金很大機會跑輸通脹，要為資產保值甚至增值，就要開始投資。市場不乏簡單的投資產品選擇，例如是指數基金，成本低之餘，更不需要主動管理。不過，入門投資時亦應考慮預期所得回報，平衡個人可承擔的風險。

責任編輯：李瑩