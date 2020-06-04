▲ 見工最忌講大話 Tesla創辦人馬斯用一條問題就能拆穿

面試時，求職者總是希望展現最好的一面，以增加獲聘的機會。也有不少人或會在面試的過程中，過份吹噓自己能力，甚至以大話來蒙混過關。有外媒報道，面對這些求職者，Tesla創辦人馬斯（Elon Musk）只要問一條問題，就能看穿求職者是否誠實。

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見工最忌講大話

據社會心理學家Ron Friedman的著作《The Best Place to Work》，有高達81%的求職者於面試過程中曾經講大話。僱主除了看重求職者的能力外，更希望聘請到誠實的員工。面對不誠實的求職者，Tesla創辦人馬斯只要問以下問題，就能對他們是否在講大話心裡有數。

你曾面對過最困難的問題是甚麼？你如何解決這個問題？

馬斯表示，透過這條問題，能看穿求職者的虛實，也能認清求職者在團隊擔任的角色。他認為，透過求職者回答，就能判斷到他們是否公司所需要的人才，他是否一個能夠解決難題、有能力的領導者，還是只是一個團隊中的員工。

他指出，只有真正面對過的難題，並親自解決的人，才可將解難的過程及細節娓娓道來。他認為，「優秀的求職者，能在多個層次回答問題。」，反映出他們的解難能力。相反，若求職者回答問題時，只能提供較為片面的答案，甚至被問到「口啞啞」，就能反映他並沒有如實的作答。因為馬斯相信，「任何奮力渡過難關的人，都不會輕易忘記。」

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誠實地回答個人缺點

除了馬斯的問題外，不少人亦會被「你認為自己有甚麼缺點？」這條問題而難到。面試專家Barry Drexler接受CNBC的訪問時指出，求職者要明白，他們毋須完全符合職位列明的所有要求。他指出，求職者應正視個人的缺點，並以積極的態度回答問題。他建議，如僱主問及求職者欠缺的技能時，求職者應表示對該技能的了解，指出自己有相似的技能，並表示願意主動學習。

Drexler指，求職者可運用這三步回答問題。如果被問到有沒有管理經驗時，他建議可這樣回答「我沒有管理的經驗，但我曾經在工作項目中領導團隊，將工作委託給同事完成，達到不錯的效果。我相信我有能力管理好一隊團隊，並願意向上司學習管理的方法。」

Drexler提醒求職者，在回答個人能力的問題時，應盡量誠實，避免說謊，並積極地「將你不知道的轉化成你知道的」。

責任編輯：李瑩