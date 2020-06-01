6種浪費金錢的跡象你有冇？

▲ 睇吓你有冇中招！6種浪費金錢的跡象

香港有不少人都是「月光族」或「窮忙族」，屋租、水電煤及交通費用佔收入很大部分。但是，這些均屬於必要支出，想減少支出並非易事。但其實可能在日常生活作出小改動，就可以每月幫你慳返一啲。有外國媒體就點出以下幾個浪費金錢的習慣，你又有沒有？如果你都有這些習慣，就係時候改一改了。

習慣1：冰箱塞滿外賣飯盒

外賣係又快又方便，不過如果每次叫外賣又吃不完，就浪費食物更浪費金錢。

如果想改善這個情況，第一步是增加在家烹飪的次數。可以先計劃一下這星期你想吃甚麼並擬定一星期的餐單，然後買足夠一星期的分量的食材。正所謂「小數怕長計」，如果一日三餐都外出吃飯，長遠來說對身體健康或財政均可能會造成負面影響。

習慣2：網購不必要的物品

現時網上購物愈來愈方便，只要在網站選購完並付款，就會直接送到你家中，雖然方便但直接增加了衝動消費的機會。

如果想減少衝動消費，可以在付款前，先把貨品留在網上購物車內最少24小時，以提供一個冷靜及思考時間給自己。如果最後真的覺得自己有此需要，才購買該商品。

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習慣3：不用的健身會籍

近年都市人愈來愈注重健康，除了從飲食入手，不少人會選擇做運動，包括購買健身中心會籍。不過，健身會籍繁多，但一般都不便宜，動輒數百元至數千元。

雖然月費會籍計起來比較便宜，但只適合勤做運動人士。如果每周只做一至兩次運動的話，就要認真考慮是否有必要購買會籍。還是可以選擇提早下車步行至目的地、行樓梯代替乘電梯呢？這樣既可做運動，又可節省金錢。

習慣4：不理銀行服務收費

相信人人都有不只一個銀行戶口，不過，大家又有沒有善用銀行的服務呢？很多銀行服務或需額外收費，因此應視乎個人需要而選用一些豁免收費或收費較低的銀行。而且，現時有不少銀行均提供出糧戶口優惠，若懂得善用，隨時可以為個人財富增值。

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習慣5：買書不看書

書櫃裡有幾本書，買了之後就再也沒打開過，而隨時間流逝，那些書依然在書櫃的一角，但卻從來沒有翻閱過。這個場景是否似曾相識？這也是其中一個浪費金錢的行為。

每次想買書的時候，不妨先到公共圖書館的網站查看館藏。如果可以在圖書館借閱的話，就可以省下買書的金錢。但要謹記準時還書，以免得不償失。

習慣6：訂閱不常用的媒體

現時有很多影視串流平台冒起，如Netflix、HBO、Apple TV及FOX等。消費者只需繳付月費，就可以欣賞多個節目。但據智能記帳應用程式gini今年8月公布的調查發現，香港受訪者中有三分之一年花超過6,000港元於訂閱服務，當中有28%人士表示有至少一個不常用的訂閱服務。

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其實現時很多網上平台都是採用月費形式付款，更可以中途取消訂閱，若僅對部分按季度播放的節目有興趣，不妨考慮當新一季節目推出時，才訂閱該平台，以節省支出並避免造成浪費。

記者：曹佩鈞