  • 19°C
香港時間 : 2020311日 (三) 19:01
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【移民台灣】80後夫婦試居高雄 投資50萬開港式茶餐廳

亞洲 18:25 2020/03/11

分享：

【移民東亞‧台灣】80後夫婦試居高雄 投資50萬開港式茶餐廳

台灣是不少港人的移民夢想地，80後港人夫婦Samson和Samantha於兩年多前移居台灣高雄，開設港式茶餐廳，以公司名義聘用自己，透過工作簽證取得居留證。

【移民台灣】高雄擬建「香港村」？ 移民台灣4個方法

留台兩年多，兩夫婦至今仍未決定移民當地，是因為他們希望先了解一個地方再作決定。曾任航空公司職員的Samson坦言，移民不只是關於錢，問題是能否在那個地方生活。

貿貿然拿150萬港元投資，原來你不習慣，變相是浪費。我們不想在未了解過台灣、是否能適應生活等，便投資移民，所以想小試牛刀，先準備50萬港元來高雄開舖，嘗試在這裏生活。若覺得不錯，就會增資申請移民。

兩夫婦暫時取得3年居留許可，如在第3年店舖營業額能達到300萬元新台幣（除稅後，約78.3萬港元），就可申請延長居留期，視乎當局審批而定。

現時冰室舖位約330平方呎，月租3萬元新台幣（約7,800港元），他們今次移居台灣成本約50萬港元，其中30萬港元用作開舖成本。Samson坦言兩年內未必完全回本。

【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」

【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運投資不足3年或沒收護照

堅持港式好滋味

食物方面，二人特意使用出前一丁、午餐肉、李錦記等作為原材料。

凍檸茶一定要有，餐牌會用香港用字如特餐、西多士餐、碟頭飯、砂鍋煲仔飯等。高雄人一開始不明白，但經我們細心解釋，他們又會覺得很有趣、很新鮮，願意嘗試香港食物。

生活節奏慢 空氣好空間大

除了文化、語言上的差異，Samson覺得兩地最大不同是高雄的生活節奏緩慢，香港相對急促，壓力很大。此外，高雄空氣較好、居民休憩空間也較大。

二人居住空間也比以往寬裕，以現時約600平方呎的住所為例，位處高雄地標巨蛋附近，租金只需1.6萬台幣（約4,200港元），鄰近有大商場、便利店，3分鐘內可到捷運站。

高雄不適合搏殺搵食？

有指台灣生活指數低，變相可選擇做自己喜愛的工作。Samson只是部分認同：「高雄年輕人好少留在本地發展，做同一份工，台北人工可能比高雄高3、4成，故很多人去台北、台中發展。」

他一再苦口婆心地叮囑想移民台灣的香港人：旅遊與生活是兩回事。

你拿港元在這邊花，當然生活得輕鬆。若你在香港已有固定資產及收入，退休生活很不錯；如要搏殺搵食，高雄不是好地方。

店內牆上印有香港的老招牌字款。（圖片：「我愛香港冰室」Facebook專頁）

作者：陸明敏

【原文：80後夫婦試居高雄 趁青春追夢

 

【更多海外移民及置業資訊，即上「移民百科」

欄名 : 移民點滴

相關文章

【移居台灣】香港為第二大獲發地 就業金卡申請資格是甚麼？
2019/09/18
【移居台灣】香港為第二大獲發地 就業金卡申請資格是甚麼？
【移民東亞‧台灣】多方面了解台灣 在台灣生活有多便宜？
2019/07/25
【移民東亞‧台灣】多方面了解台灣 在台灣生活有多便宜？
【移民東亞‧台灣】創業移民台灣不簡單 申請條件及門檻一覽
2019/08/01
【移民東亞‧台灣】創業移民台灣不簡單 申請條件及門檻一覽

最新專欄文章 更多

【移民英國】前傳媒人赴英開製作公司 立志成歐洲與香港橋樑
2020/02/29
【移民英國】前傳媒人赴英開製作公司 立志成歐洲與香港橋樑
【移居日本】旅遊記者移居北海道 創深度旅行團吸客
2020/02/08
【移居日本】旅遊記者移居北海道 創深度旅行團吸客
【移民台灣】港媽為兒子舉家移居宜蘭 親近大自然享悠閒生活
2020/02/01
【移民台灣】港媽為兒子舉家移居宜蘭 親近大自然享悠閒生活
【移民愛沙尼亞】愛沙尼亞人口不多欠娛樂？利年輕人創業！
2020/01/28
【移民愛沙尼亞】愛沙尼亞人口不多欠娛樂？利年輕人創業！
簽證 東亞 茶記冰室 高雄 台灣 移民

上一篇文章

【移民台灣】高雄擬建「香港村」？ 移民台灣4個方法

下一篇文章

【投資海外】海外置業首選泰國樓 易入場少限制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」
【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」
【BNO】英議員提BNO平權法案 倘落實港人可望獲居英權？
【BNO】英議員提BNO平權法案 倘落實港人可望獲居英權？
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法
【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【入境限制】新型肺炎疫情下多地限制港人入境　轉用BNO能否獲豁免？
【入境限制】新型肺炎疫情下多地限制港人入境　轉用BNO能否獲豁免？