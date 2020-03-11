【移民台灣】80後夫婦試居高雄 投資50萬開港式茶餐廳

▲ 【移民東亞‧台灣】80後夫婦試居高雄 投資50萬開港式茶餐廳

台灣是不少港人的移民夢想地，80後港人夫婦Samson和Samantha於兩年多前移居台灣高雄，開設港式茶餐廳，以公司名義聘用自己，透過工作簽證取得居留證。

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留台兩年多，兩夫婦至今仍未決定移民當地，是因為他們希望先了解一個地方再作決定。曾任航空公司職員的Samson坦言，移民不只是關於錢，問題是能否在那個地方生活。

貿貿然拿150萬港元投資，原來你不習慣，變相是浪費。我們不想在未了解過台灣、是否能適應生活等，便投資移民，所以想小試牛刀，先準備50萬港元來高雄開舖，嘗試在這裏生活。若覺得不錯，就會增資申請移民。

兩夫婦暫時取得3年居留許可，如在第3年店舖營業額能達到300萬元新台幣（除稅後，約78.3萬港元），就可申請延長居留期，視乎當局審批而定。

現時冰室舖位約330平方呎，月租3萬元新台幣（約7,800港元），他們今次移居台灣成本約50萬港元，其中30萬港元用作開舖成本。Samson坦言兩年內未必完全回本。

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堅持港式好滋味

食物方面，二人特意使用出前一丁、午餐肉、李錦記等作為原材料。

凍檸茶一定要有，餐牌會用香港用字如特餐、西多士餐、碟頭飯、砂鍋煲仔飯等。高雄人一開始不明白，但經我們細心解釋，他們又會覺得很有趣、很新鮮，願意嘗試香港食物。

生活節奏慢 空氣好空間大

除了文化、語言上的差異，Samson覺得兩地最大不同是高雄的生活節奏緩慢，香港相對急促，壓力很大。此外，高雄空氣較好、居民休憩空間也較大。

二人居住空間也比以往寬裕，以現時約600平方呎的住所為例，位處高雄地標巨蛋附近，租金只需1.6萬台幣（約4,200港元），鄰近有大商場、便利店，3分鐘內可到捷運站。

高雄不適合搏殺搵食？

有指台灣生活指數低，變相可選擇做自己喜愛的工作。Samson只是部分認同：「高雄年輕人好少留在本地發展，做同一份工，台北人工可能比高雄高3、4成，故很多人去台北、台中發展。」

他一再苦口婆心地叮囑想移民台灣的香港人：旅遊與生活是兩回事。

你拿港元在這邊花，當然生活得輕鬆。若你在香港已有固定資產及收入，退休生活很不錯；如要搏殺搵食，高雄不是好地方。

▲ 店內牆上印有香港的老招牌字款。（圖片：「我愛香港冰室」Facebook專頁）

作者：陸明敏

【原文：80後夫婦試居高雄 趁青春追夢】

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