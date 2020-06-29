【理財規劃】7個40歲前要做的理財決定！

受新冠肺炎疫情惟全球大流行影響，據估計本港經濟衰退將持續，不少人因而擔心「飯碗不保」，更甚影響自己的退休及其他人生計劃。以40歲作分界綫，面臨人生下半場，應該如何安排各項財務抉擇呢？在作出不同理財決定前，又要考慮甚麼？

1. 儲蓄及投資目標

不論任何年紀，制定短、中、長期儲蓄及投資目標，對控制個人收支狀況均有幫助。針對短期儲蓄目標，你可以把部分收入存入儲蓄帳戶裏，既可以賺取一點利息，資金損失風險亦低。

另外，中期儲蓄目標可能包括購買新車、出外旅遊或子女教育基金等，由於所需資金較多、儲蓄時間較長，可以選擇將資金投資在風險稍高的理財產品上，以減省儲蓄時間、獲得更高的回報，有需要亦可以尋求財務顧問的意見。

2. 退休計劃

即將踏入40歲，退休不再是一件遙不可及的事情。如發現與退休金的儲蓄目標尚有一段距離，這時候就要認真思考一下自己的退休計劃是否需要作出調整。你需要評估當前的儲蓄或退休金增長率能否滿足整體退休開支，為了增加退休儲備、保障退休生活，財政上有可能需要作出妥協，如減少購買奢侈品或去旅行等。

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3. 住屋

為了讓自己和家人有一個穩定的居住環境，不論是置業或租樓，是否與家人同住，家庭預算內也需要考慮到有關支出，包括未來的租金、管理費或維修費等。

4. 事業發展

如你正值事業打拼期，並對自己的事業發展道路已有一定的了解，可趁自己尚有本錢，發掘其他發展機會，不論是爭取升職或創業，考慮事業上更多的可能性。

5. 子女教育

有子女或打算生育的家長們，應預早計劃他們的教育開支，尤其是有計劃送子女出國留學的家長。當發現你的儲蓄及投資收益追不上學費增幅，可選取合適的理財產品輔助，例如投保市面上俗稱「教育基金」的儲蓄保險產品。

6. 保險

若為家庭收入支柱，為減輕遇上意外時衍生的財政壓力，該考慮投保全面的保險產品，如人壽保險、危疾保險或住院保險等，為自己和家人做好保障。

7. 父母

「三文治世代」（sandwich generation），即既要養育子女，又要「畀家用」父母的一代人，財政負擔其實不容忽視。嘗試了解上一輩的退休及醫療需要，在合理範圍下滿足父母的需求，會更方便你規劃自己財務計劃。

不管你離40歲還有多遠，愈早考慮一些財務問題和人生決策，經深思熟慮後的預算和理財效果就會愈佳，即使人生下半場遇到甚麼「驚喜」，也未至於手足無措，甚至能夠從容面對。