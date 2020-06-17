【好書推介】人窮因不夠努力？ 定係源自貪婪大財團、無能政府？

▲ 【好書推介】人窮因不夠努力？ 諾貝爾獎得主拆解貧窮成因

窮人不能脫貧，是因為不夠努力？試將自己代入他們的處境：沒有乾淨食水、日日為填飽肚子苦惱、腦內的知識全部消失、未打過疫苗、隨時因被蚊叮咬死亡。假如你是他們，你有信心能靠努力擺脫困境嗎？

《Poor Economics》一書，由因研究如何抗貧，獲今年諾貝爾經濟學獎的班納吉（Abhijit Banerjee）及迪弗洛（Esther Duflo）共同撰寫。他們以窮人角度出發，了解他們的世界觀，解構滅貧行動為何失敗。

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政府無能？懶惰之過？

外界對貧窮問題的看法可分兩派：一派怪罪萬惡的資本主義，認為貪婪的大財團、無能的政府是窮困根源；另一派認為是窮人自己懶惰，是他們咎由自取，再多扶助也扶不起。

這些看法都太過簡化，充滿誤解，正因為太多人抱有這些觀念，令對抗貧窮的工作總是難有進展。以對抗瘧疾為例，由蚊子傳播的瘧疾年年奪去數以十萬計人命，但解決方法非常簡單，就是加裝蚊帳。惟派發免費蚊帳的計劃遭到阻撓，有經濟學家指，免費派發破壞市場機制，又認為當免費得來的蚊帳被破壞時，受助人不會願意付款購買。

這種推論聽起來很合理，但有團體追蹤非洲民眾獲取免費蚊帳後的情況，發現有關猜測未有成為現實，大部分人之後會繼續買蚊帳，證明窮人會習慣使用蚊帳而非習慣免費獲得。

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只求生存 無力長遠打算

貧窮國家人民容易生病，患病意味無法工作，將引發連鎖效應，即使努力後狀況有所改善，一場病便會將一切打回原形。要解決這個問題，最佳方法是預防，但生活在底層的人缺乏知識，往往不知怎樣避免生病，不知哪些食物有營養，又或朝不保夕的生活使他們沒有閒暇顧及這些。

例如在印度，貧血十分常見，靠吸收足夠鐵質可預防，方法就是花費區區7美元購買富含鐵質的魚露。以一名健康男子打工一年可賺46美元，其實是划算且必要的投資。但他們通常不會這樣做，一來未必知道魚露作用，二來生活太苦，窮人注意力全放在如何生存下去，無力作長遠打算，結果生病，沒氣力工作賺錢，永遠無法擺脫貧困。

（節錄）

【原文：人窮因不夠努力？ 諾獎夫妻檔說不（收費文章）】