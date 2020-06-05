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父傳子承！ Netflix創辦人分父親傳授的8大成功守則

職場 13:59 2020/06/05

分享：

Netflix創辦人分享父親傳授的8大成功守則

全球最大網絡電視Netflix於1997年由馬克倫道夫（Marc Randolph）和里德哈斯廷斯（Reed Hastings）一同創辦，現已離開Netflix、擔任企業顧問的馬克倫道夫分享當年他父親傳給他的8大成功守則，並表示將傳授給自己孩子。

61歲的倫道夫在Linkedin分享，當年他21歲剛畢業、踏進社會工作時，父親給了一張手寫的清單，紙上寫有8個成功守則，倫道夫將此傳授給他的孩子，又將這張清單「正本」置於浴室的鏡子旁。

馬克倫道夫在Linkedin分享他父親寫給他的「成功要訣」

8個成功守則

1. 比要求的至少多做10%；

2. 永不對不了解的事情發表意見，注意個人紀律；

3. 始終保持禮貌和細心

4. 别挑毛病、別抱怨，保持建設性、批判性

5. 當您掌握做出決定的事實時，不要害怕作決定

6. 盡可能量化

7. 思想保持開明，同時要持懷疑態度

8. 要迅速

向聰明的人學習

然而，這8個守則沒有令他一夜成名。倫道夫回憶，他沒有想過會成為企業家，最初他只是一名失敗的地產經紀，「23歲時，我可能是全紐約最差的房地產經紀，那時沒有人買樓，8個月內，我的銷售額是零。」

之後，他去了一間樂譜公司擔任行政助理。他指，雖然這不是迷人的工作，但他從行政總裁（CEO）身上，學習到一個好的CEO是如何處理工作優次、如何管理自己和員工，最關鍵的是，他了解到一間公司在各個層面的運作；這些對他在1997年創辦Netflix時非常有用。

除了遵循以上守則，倫道夫補充指，年輕人應向聰明的人學習。

Netflix其中創辦人，馬克倫道夫(Marc Randolph)。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 職場百科

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