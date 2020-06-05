  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 11:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【財務自由】財務自由5大迷思 唔飲咖啡可提早退休？

退休及生活保障 10:10 2020/06/05

分享：

【財務自由】財務自由5大迷思 唔飲咖啡就可以提早退休？

「財務自由」是不少人的理財目標，但知易行難。《福布斯》（Forbes）副總編輯Rob Berger在其著作《Retire Before Mom and Dad》分享有關財務自由的迷思，書中結合心理學和理財等相關概念，讓讀者借鑒如何改善個人財務狀況。

【延伸閱讀】你離財務自由有幾遠？ 呢個網站簡單幫你計

「財務獨立和提早退休」（簡稱FIRE）運動起源於美國，主要提倡維持健康的儲蓄比率和追逐極簡生活模式，從而達成財務自由。不過，有人批評FIRE的財務要求過於嚴苛，且對生活消費有諸多限制，Berger分析其中5個有關FIRE運動的迷思，並提供簡單且可行的解決方法，讓人更有效地達到理財目標。

迷思1：要提早退休，必須儲起50%或以上收入

儲蓄佔收入比重愈高，當然就能愈早達到財務獨立。不過，Berger指，並不是必須儲起過半收入。如果一名剛畢業的社會新鮮人打算在50多歲達到財務獨立，便需在30年內儲起每年開支的25倍，他的退休金儲蓄比率取決於兩大因素，包括投資回報能否抵銷通脹以及退休金的多少。

Berger引用資產管理公司領航（Vanguard）的數據，自1926年以來，一個混合70%股票指數基金和30%債券指數基金的投資組合，回報有9.3%。當投資回報抵銷6.3%預設通脹率後，平均回報約有3%。

按上述假設，Berger預計該名社會新鮮人只需儲起20%至25%收入，加上退休金供款，就能提早兩到三年退休。

迷思2：提早退休等於不再工作

Berger認為這是70年代的人對退休的看法，來到21世紀，他所認識可提早退休的人，大都是找到自己喜歡的工作，有可能是兼職工作，或是自己創辦的公司，收入減輕他們僅靠退休金的壓力。

迷思3：FIRE運動只適合年輕人

早在30至40多歲就能退休的人，他們只能單靠儲蓄和投資回報來維持退休生活。Berger解釋，50歲或以上又沒有太多退休儲備的人，由於更接近領取社會保障的資格，只要利用FIRE提倡的策略和技巧，同樣能夠「及時」退休。

迷思4：熊市不利FIRE運動

對於正在參與FIRE運動的人來說，Berger認為「持續的熊市是最好的朋友」。他指，當股價下跌時，投資者就能買入更多股票，甚至有助更快達到儲蓄目標。

此外，他補充即使我們無法控制股市升跌，但仍能挑選低成本的投資和更佳儲蓄利率，故毋須過於杞人憂天。

迷思5：每日喝少一杯咖啡，有助提早退休

每聽到有人建議「少飲一杯咖啡，就可盡早達到理財目標」，不少人會覺得十分反感。Berger亦認同，他自己沒遇過有人因不喝咖啡而能夠提早退休，相反有更多人選擇放棄任性消費而實現財務獨立。

Berger建議，先確定你的儲蓄比率，並努力實現該目標，一旦實現了儲蓄目標，就可以用剩餘的收入享用咖啡。

【延伸閱讀】想盡早財務自由　學識「FIRE」理財4招

責任編輯：黃素珊

欄名 : 退休理財

相關文章

3個方法　令退休被動收入源源不絕
2019/10/25
3個方法　令退休被動收入源源不絕

最新專欄文章 更多

【財務自由】百萬富翁35歲提早退休　達到財務自由6大心得
2020/06/04
【財務自由】百萬富翁35歲提早退休　達到財務自由6大心得
【財務自由】計劃提早退休 7步邁向目標
2020/05/22
【財務自由】計劃提早退休 7步邁向目標
逾半港人期望由家人照顧退休生活 3成認為每月要逾$40,000退休金
2020/05/21
逾半港人期望由家人照顧退休生活 3成認為每月要逾$40,000退休金
香港生活成本高 SJP香港主管Deeprose︰愈年輕宜盡早開始投資
2020/05/21
香港生活成本高 SJP香港主管Deeprose︰愈年輕宜盡早開始投資
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
2020/05/20
【退休規劃】退休金要幾多先夠？ 記住呢條 「退休儲蓄法則」
收息產品 財富及資產管理 退休 退休規劃 退休組合 退休金

下一篇文章

【財務自由】百萬富翁35歲提早退休　達到財務自由6大心得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳紐‧澳洲】澳洲6款投資移民 邊種簽證最易過關？
【移民澳紐‧澳洲】澳洲6款投資移民 邊種簽證最易過關？
【財務自由】百萬富翁35歲提早退休　達到財務自由6大心得
【財務自由】百萬富翁35歲提早退休　達到財務自由6大心得
10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併