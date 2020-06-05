【財務自由】財務自由5大迷思 唔飲咖啡可提早退休？

▲ 【財務自由】財務自由5大迷思 唔飲咖啡就可以提早退休？

「財務自由」是不少人的理財目標，但知易行難。《福布斯》（Forbes）副總編輯Rob Berger在其著作《Retire Before Mom and Dad》分享有關財務自由的迷思，書中結合心理學和理財等相關概念，讓讀者借鑒如何改善個人財務狀況。

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「財務獨立和提早退休」（簡稱FIRE）運動起源於美國，主要提倡維持健康的儲蓄比率和追逐極簡生活模式，從而達成財務自由。不過，有人批評FIRE的財務要求過於嚴苛，且對生活消費有諸多限制，Berger分析其中5個有關FIRE運動的迷思，並提供簡單且可行的解決方法，讓人更有效地達到理財目標。

迷思1：要提早退休，必須儲起50%或以上收入

儲蓄佔收入比重愈高，當然就能愈早達到財務獨立。不過，Berger指，並不是必須儲起過半收入。如果一名剛畢業的社會新鮮人打算在50多歲達到財務獨立，便需在30年內儲起每年開支的25倍，他的退休金儲蓄比率取決於兩大因素，包括投資回報能否抵銷通脹以及退休金的多少。

Berger引用資產管理公司領航（Vanguard）的數據，自1926年以來，一個混合70%股票指數基金和30%債券指數基金的投資組合，回報有9.3%。當投資回報抵銷6.3%預設通脹率後，平均回報約有3%。

按上述假設，Berger預計該名社會新鮮人只需儲起20%至25%收入，加上退休金供款，就能提早兩到三年退休。

迷思2：提早退休等於不再工作

Berger認為這是70年代的人對退休的看法，來到21世紀，他所認識可提早退休的人，大都是找到自己喜歡的工作，有可能是兼職工作，或是自己創辦的公司，收入減輕他們僅靠退休金的壓力。

迷思3：FIRE運動只適合年輕人

早在30至40多歲就能退休的人，他們只能單靠儲蓄和投資回報來維持退休生活。Berger解釋，50歲或以上又沒有太多退休儲備的人，由於更接近領取社會保障的資格，只要利用FIRE提倡的策略和技巧，同樣能夠「及時」退休。

迷思4：熊市不利FIRE運動

對於正在參與FIRE運動的人來說，Berger認為「持續的熊市是最好的朋友」。他指，當股價下跌時，投資者就能買入更多股票，甚至有助更快達到儲蓄目標。

此外，他補充即使我們無法控制股市升跌，但仍能挑選低成本的投資和更佳儲蓄利率，故毋須過於杞人憂天。

迷思5：每日喝少一杯咖啡，有助提早退休

每聽到有人建議「少飲一杯咖啡，就可盡早達到理財目標」，不少人會覺得十分反感。Berger亦認同，他自己沒遇過有人因不喝咖啡而能夠提早退休，相反有更多人選擇放棄任性消費而實現財務獨立。

Berger建議，先確定你的儲蓄比率，並努力實現該目標，一旦實現了儲蓄目標，就可以用剩餘的收入享用咖啡。

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責任編輯：黃素珊