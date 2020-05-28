【離岸戶口】開離岸戶口3大注意事項

▲ 【離岸戶口】開離岸戶口的3大注意事項

香港最近政局不穩，更有不少港人憂慮情況進一步惡化，紛紛查詢如何開立離岸戶口，並藉此分散風險。其實，離岸戶口並非新鮮事，不少人會因留學或海外投資等需要而開立戶口。不過，如果有打算開立離岸戶口，最好事先了解下列的注意事項。

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1. 留意離岸戶口的託管人

不少人開立離岸戶口，主要是擔心在本港銀行戶口的資產會被凍結。因此，市民如果想使用外資證券行開立離岸戶口的話，就要留意誰為託管人。如果該託管人為香港註冊公司，戶口內的資產仍受香港所監管。

2. 提款或需收取手續費

除了銀行之外，有些人更會選擇於證券行開立離岸戶口。雖然開立離岸戶口其中一個原因是分散風險，但如果有需要提款或存款，所牽涉的手續費亦不容小覷。美國證券商Firstrade官網顯示，現時國際滙款的手續費為50美元（約392港元），還未把銀行的手續費計算在內。因此，在開立離岸戶口前，應先比較不同收費再作決定。不過，大部分銀行會為尊貴客戶提供離岸戶口開立服務，並豁免滙款手續費。

3. 留意離岸戶口是否設存款保障

香港設有存保計劃保障存戶存放於持牌銀行的合資格存款，如果存放合資格存款的銀行倒閉，存戶可獲最高達50萬港元的補償，但離岸戶口存款則不受此保障。不過，如果開立美國的離岸戶口，法例亦有規定聯邦儲備體系內其會員銀行，必須參加存款保障計劃，而美國聯邦存款保險公司（FDIC）對每個户口的最高保險金額為10萬美元（約78萬港元）。

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記者：曹佩鈞