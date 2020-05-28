【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽

▲ 4大銀行申請最新要求一覽

香港政局持續不穩，不少市民計劃開設離岸戶口，將資金轉移至海外，分散風險。香港不少大型銀行現時提供開立海外戶口服務，例如HSBC、citibank、渣打及DBS，如有意申請離岸戶口，心動不如行動。

滙豐銀行：尚玉及卓越理財免費開戶

滙豐銀行開設離岸戶口的門檻較低，任何滙豐個人客戶均可開立海外銀行戶口。不過，僅滙豐尚玉及卓越理財個人客戶可免費開立海外銀行戶口，而運籌理財客戶及其他客戶則要分別繳付800港元及1600港元。如果有意於滙豐開立海外戶口，謹記先致電預約。

滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶的海外卓越理財戶口均不設最低戶口結餘的要求，但其他客戶則須達到該地區規定的最低結餘要求才可開立海外銀行戶口。

需要注意的是，如果有意開立離岸戶口，申請人需提供確切的原因說明。某些地區更有可能會要求客戶提供額外文件以支持開立海外銀行戶口的理據。

離岸戶口資金要求︰【離岸戶口】在香港開離岸戶口有咩要求？

花旗銀行：Citigold客戶限定

如果有意於花旗銀行開辦離岸戶口，必須為Citigold客戶，而開戶要求為150萬港元，現時開設離岸戶口毋須手續費。

此外，申請人可透過花旗銀行國際個人銀行服務於香港開立美國、新加坡開立戶口，而毋須到訪該地分行。離岸戶口設最低存款要求視乎離岸戶口的地區而定，如美國和新加坡海外帳戶需保持至少20萬美元（約157萬港元）資產。

如要開辦離岸戶口，遞交申請至正式開立戶口需視乎離岸戶口的地區而定。花旗銀行指，現時開設新加坡海外帳戶需時約2至4星期；如開設美國海外帳戶則需約2至5星期。

渣打銀行：需提供開戶原因

如果有意在渣打銀行開立海外戶口，必須為優先理財客戶，而開戶要求為100萬港元，開立海外戶口毋須手續費，但客戶需提供開戶原因。渣打銀行表示，現時有7間優先理財中心可開立海外戶口。不過，所開設手續、要求或時間需視乎有關國家或地區之要求。

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星展銀行：須擁星展豐盛理財

若透過星展香港跨境開戶服務，申請人必須持星展豐盛理財戶口，其開戶要求為100萬港元。此外，在星展開立海外戶口毋須親身前往當地辦理，其海外豐盛理財戶口亦不設最低存款額，開立海外戶口亦毋須手續費。

如要申請海外戶口，申請人只需攜帶最近三個月內發出的住址證明正本、身份證明文件正本及有效旅行證件正本（如在有效期內的國際護照）。

申請人須先預約再前往星展豐盛理財中心，其後客戶經理將開戶申請遞交當地批核，開戶所需時間則會因為個別情況而稍有不同。如成功申請，當地職員會聯絡客戶核實，客戶即可享有當地星展豐盛理財戶口的專屬禮遇。

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記者：曹佩鈞