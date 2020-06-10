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【移民歐洲‧保加利亞】30萬歐元可申永居 保加利亞成移民新寵

歐洲 12:00 2020/06/10

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【移民歐洲‧保加利亞】取得真‧歐盟護照 30萬歐元移民保加利亞

香港地樓價貴，加上近日政治前景不明，移民再成港人熱門話題。保加利亞（Bulgaria）10年前開展投資移民計劃，由於屬於歐盟成員國，且移民門檻只需30萬歐元（約264萬港元），加上生活成本低及環境怡人，獲不少投資者的青睞，保加利亞會否也是你的移民理想地？

灝鏘移民顧問公司於2014年開始提供保加利亞移民諮詢服務，公司創辦人羅立光表示，保加利亞投資移民計劃「初時不太受市場歡迎」，但隨着申請程序變得方便，門檻亦較其他歐盟國家低，加上受到近月本港社會氣氛影響，致查詢數量大增。該公司透露，今年首9月成功移民保加利亞的個案，較去年全年增兩倍。

30萬歐元取得永居資格

保加利亞投資移民計劃的一大賣點，就是可透過貸款投資（Financing Option），一次性支付30萬歐元貸款利息，最快6個月可獲永居資格，18個月取得保加利亞護照，可在28個歐盟國家自由出入、生活和工作。

相比塞浦路斯（Cyprus）的投資移民計劃需支付200萬歐元（約1,757萬港元），對資金有限的人士來說，保加利亞可謂是移民歐洲的「後備方案」。

首都複式住宅僅售174萬

保加利亞生活成本低、環境怡人，羅立光舉例稱，一個位於首都索非亞的高尚半山住宅區，以及附有閣樓的複式公寓單位（deplux penthouse），僅售20萬歐元（約175萬港元），相比香港同樣單位售逾千萬港元，買入當地物業自住，性價比更高。

投資海外物業有後續成本

保加利亞又被稱為歐洲「稅務天堂」，羅立光指當地個人及公司所得稅各徵收10%，吸引不少歐洲外資企業的辦公室搬到保加利亞，且房地產發展蓬勃，物業稅亦低至3%至5%，但他提醒：「投資海外物業看似簡單，但後續成本不菲，如雜費、律師費及物業稅等。」

羅立光補充：「視乎個人喜好，稅制不是主要考慮因素，還有看他的家庭和業務需要，如有小孩子的家庭會考慮移民到教育水平更高的國家，如德法英美加等國家。」

須考慮與當地人溝通問題

如打算在當地定居或退休，另一樣需要考慮的事情，就是與當地人的溝通問題，因英語是第二語言，保加利亞語才是第一語言，而部分公共交通僅顯示保加利亞語，了解區內交通路綫和方向亦有一定難度。

保加利亞屬歐盟成員國，且移民門檻低，加上生活成本低及環境怡人，獲不少投資者的青睞。（圖片來源：灝鏘）

保加利亞又被稱為歐洲「稅務天堂」，吸引不少歐洲外資企業的辦公室搬到保加利亞。（圖片來源：灝鏘）

首都索非亞市內交通方便，惟了解巴士上的保加利亞語則有一定難度。（圖片來源：灝鏘）

註：除另外說明，上述滙率以1歐元兌8.78港元計算。

記者：黃素珊

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欄名 : 移民攻略

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