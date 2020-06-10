【交稅報稅】用儲稅券賺息交稅好着數 年息高過銀行活期利率！

▲ 高過銀行活期利率！用儲稅券賺息交稅好着數？

不少市民陸續收到稅局的報稅表，即是離交稅的季節不遠了！與其每年都要借稅貸交稅的話，不妨考慮用儲稅券，既可培養儲蓄習慣，更可賺息。儲稅券的最新年利率有多少？如果想參加儲稅券計劃，有哪些途徑可以購買儲稅券？

本港銀行息率低企，不少銀行更要求活期存款戶口有5,000港元以上，才會有利息。根據稅務局資料，2020年6月1日其後所購買的儲稅券年利率為0.2%，比不少銀行的活期利率為高。儲稅券利率是參照3間發鈔銀行10萬元以下6個月定期存款的平均利率，並會每月作出覆檢。

如果有意參與「電子儲稅券」計劃，只需填妥開戶申請表（IR1306）並把申請表正本交回稅務局儲稅券組辦理便可。成功開戶後，申請人會收到「儲稅券帳戶號碼」。而申請人可每月定額經銀行自動轉帳或透過電話、互聯網、銀行自動櫃員機、郵遞或親臨郵政局買券。儲稅券的面額最少為300元及為50元的倍數。

「自動交稅」 唔怕過期

如果參加了「電子儲稅券」計劃，可獲「自動交稅」服務。在戶口持有人的稅款到期日當天，稅務局會以先購先贖回方式，自動贖回你帳戶內的儲稅券，以繳付你的稅款。如果賬戶內的結餘不足以支付全部稅款，餘數須於繳稅日期或之前繳交。不過，此服務只適用於賬戶持有人名義的稅項。

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需要注意的是，如要取回儲稅券帳戶內的本金，將不能獲得任何利息，只有款項用作交稅用途才會有利息。此外，在購買儲稅券後，儲稅券會維持在購買日生效的利率，不會更改。儲稅券的生息期最長為36個月。如果要取回儲稅券賬戶內的本金，只須遞交贖回儲稅券表格即可。

記者：曹佩鈞

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