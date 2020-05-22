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【離岸戶口】開設離岸戶口3大途徑 邊個最易開？

日常開支 11:57 2020/05/22

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香港政局持續不穩，不少港人都計劃開設離岸戶口，將資金轉移至海外，分散風險。要開設離岸戶口，可透過銀行及證券商這兩個途徑，更有人會選擇開戶資金門檻較低的海外虛擬銀行。這3個方法各有優劣，應如何選擇？

甚麼是離岸戶口？

離岸戶口是指於海外銀行開設的戶口。不少人在留學、工作假期、投資或置業時，都會開設海外戶口，方便將在港資金電滙至當地使用。

【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽

銀行開戶門檻較高

本港部分銀行有提供開設海外戶口的服務，包括滙豐、花旗、星展及渣打銀行，惟大多提供予存款要求較高的尊貴客戶，本地戶口的存款要求普遍為100萬元，門檻較高。此外，部分銀行更要求客戶具備有效的開戶理由，才會辦理其開戶申請。銀行所提供的海外戶口開戶要求及程序等資料透明度不高，如有興趣開設海外戶口，需主動致電有關銀行部門，或向客戶經理查詢。

於銀行開設海外戶口，可享有全面的銀行服務，如存款、滙款及投資等。由於銀行的運作受嚴格的監管，在銀行的開設海外戶口的風險較低。

【投資美股】開設離岸美股戶口  邊間資金要求最低？

證券商開戶門檻較低

除了銀行外，亦有人選擇於外資證券行開設戶口，用作存放資金及投資。相比起銀行的開戶門檻，證券行的開戶要求較低，部份僅要求在交易前有可用資金即可，或是低至10,000美元或等值（約78,438港元）。如擔心證券行有倒閉的風險，可選用在美國投資者保護公司（SIPC）的名單中證券商，最高有50萬美元保障。

不過，在證券商開設戶口時，需留意其行政及服務收費，例如滙入或滙出資金所需的服務費，以嘉信理財（Charles Schwab）為例，滙出資金的服務費為25美元（約196港元），較銀行的收費高。為了方便客戶，部分券商會提供扣賬卡予客戶使用。

虛擬銀行 需持BNO或外國護照申請

香港持牌虛擬銀行預計在今年內提供服務，而外國如英國及歐盟國家等，早已有持牌的虛牌銀行提供服務，如英國的monzo及歐洲的N26。大多外國的虛擬銀行均沒有開戶資金要求，申請程序亦較為簡單，只需將所需文件上載至其應用程式即可，惟大多均要求申請人持有外國護照，或英國國民（海外）護照（BNO）亦可，同時提供當地收件地址。部分虛擬銀行的服務收費會較傳統銀行低，以及提供更優惠的外幣滙價。為了方便客戶，部分虛擬銀行亦會提供扣賬卡予客戶使用。選擇外國虛擬銀行服務時要留意，該銀行是否已獲發牌並設有存款保障。

記者：李瑩

欄名 : 生活理財

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