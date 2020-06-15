【財務自由】如何變有錢？好習慣不能少　白手興家富豪都有這些習慣

美國財務策劃師Thomas C. Corley用5年時間訪問了233名年收入16萬美元及擁有320萬美元淨資產的富翁，當中有177名是白手興家百萬富翁，而80%白手興家的富翁是50歲後才稱得上富有。Corley發現這些百萬富翁中，不少都有近似的儲蓄策略及生活習慣。

▲ 美國財務策劃師Thomas C. Corley。

持續儲蓄及過簡單生活

Corley表示，受訪的百萬富翁中有不少是平民出身，沒有所謂「父幹」或特別技能，但早年都有共同目標，就是將收入的10%至20%儲起，高於美國人的平均儲蓄率8%。更重要的是，他們會將儲蓄分配在4個系統上，分別是退休儲蓄、指定開支、突發性開支及周期性開支︰

退休儲蓄是職業退休金、年金或其他退休計劃，這些金錢只留待退休時使用；

指定開出是未來的教育基金、房屋首期、結婚開支等大額支出；

突發性開支是應急基金、醫療開支、失業時的應急開支；

周期性開支是生日禮物、放假、旅行支出。

Corley指出，他們共通點是有持續的儲蓄習慣，又不會過度揮霍，過着簡單生活。要成為他們一份子，他指出每個人要做的是：

1.持續地儲蓄及過簡單生活

2.將儲蓄投資於退休計劃、股票、債券等理財產品，以及必須給它時間滾存。

他又補充，愈早開始儲蓄，往後愈能累積更多財富。Corley將這些研究刊於其著作《Change Your Habits， Change Your Life》。

▲ Thomas著作《Change Your Habits, Change Your Life》。

Corley的發現與近年美國興起的「FIRE」運動都有一些共通點。

「FIRE」意指「Financial Independence， Retire Early（財政獨立、提早退休）」，鼓勵在年輕時減少不必要的消費、過簡單生活、盡力儲蓄，當做到財務獨立時，便可提早享受自主的生活，甚或提早退休。

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責任編輯︰陳啟昌

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