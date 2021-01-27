【儲蓄方法】「333」理財法　輕鬆分配每月收入

▲ 【脫離月光族】「333」理財法 輕鬆分配每月收入

不少打工仔都是「月光族」，更面對「長期糧尾」的問題。想改善問題，又不知道從哪裏入手？台灣就流行「333」理財法，將每月收入分成3份，可限制每月支出之餘更可培養儲蓄習慣。

【延伸閱讀】【脫離月光族】掌握50/30/20分配法則 輕輕鬆鬆儲錢

假設你的每月收入15,000元，在「333」分配法則下，可將每月收入分為3個賬戶：

1/3 日常開支賬戶 - 5,000元

大部分的「月光族」普遍都面對入不敷支的情況，因此控制每個月的支出就變得重要。只要在每個月出糧時，劃出三分之一的人工至日常開支賬戶，當中包括飲食、購買、交通費用等開支。

1/3 儲蓄賬戶 - 5,000元

除了控制日常開支外，培養儲蓄習慣亦同樣重要。如果遇上突發事件，需要應急資金的話，就可以動用儲蓄賬戶內的金錢。此外，假如每月日常生活的開支不敷應用，亦可把儲蓄賬戶內的金額劃分3份，拿出1份用作日常開支。

1/3 投資賬戶 - 5,000元

如果想達到財務自由，為資產增值是必須的。不過，對於一些職場新鮮人或「月光族」來說，投資所需的本金較多。打工仔不妨先儲蓄，待投資賬戶有足夠的本金時，才開始進行投資。

記者：曹佩鈞