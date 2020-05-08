【貨幣政策】利率期貨預示美明年或現負利率 甚麼是負利率政策？

▲ 甚麼是負利率政策？

美國聯邦基金期貨2021年1月合約價格，周四曾升穿100，曾高見100.025，合約報價反映政策利率為-0.025厘。這意味市場已開始預期，聯儲局最快明年將美國利率最終推向負數。那甚麼是負利率呢，對經濟有甚麼影響呢？

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甚麼是負利率？

簡單而言，是指存款人將錢存入銀行後，不但不會收到利息，銀行反而會向客戶收取利息。

假設年利率為-1厘，存款人存入100元，1年後存款不但不會增加，反而被銀行收取1元利息，你存款金額實際只剩下99元。

通常，存款利息（紅簿仔）回報低於通脹率，也可稱為負利率。

正實施負利率的國家

部分主要經濟體的央行已實施負利率等非常規手段，包括歐元區、瑞士、丹麥、瑞典和日本。

在2008年金融海嘯之後，美國聯儲局一度將聯邦基金利率下調至0至0.25厘區間，不過從未實施過負利率。

負利率的影響：

刺激經濟

央行政策利率降到零以下，促使銀行將資金貸款給民間企業，或購買有價證券，從而起到刺激經濟的需求。

負利率刺激游資、熱錢橫行，政府及國有企業會利用借貸增加基建等投資，民間亦因低利率誘發巨大信貸需求和資金需求，繼而釋出巨大流動性股市，樓市等投資產品價格便會向上。

存款縮減

負利率趕走銀行存戶，對基層市民生活帶來不便之餘，而銀行整體可作借貸的資金也縮少也會跟隨縮少。

銀行邊際利潤被收窄

負利率令孳息曲線存在下行壓力，使商業銀行放貸的邊際利潤收窄。若長期維持超低息，將影響金融機構財政狀況，會削弱它們的放貸意慾，最終損害經濟。

通貨膨脹及資產泡沫

資金流向不同資產，令百物騰貴，其中樓市更是資金熱門地，繼而令資產泡沫化，當息率恢復正常，便有泡沫爆破危機。

貨幣貶值

負利率下，本國貨幣貶值，利好出口；但在負利率情況持續推進，各國貨幣相互貶值形成惡性競爭。

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