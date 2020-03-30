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在家「煲劇」打發時間！7大影視串流平台收費比較

日常開支 12:17 2020/03/30

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在家「煲劇」打發時間！7大影視串流平台收費比較

新冠肺炎疫情持續，政府更呼籲市民留在家中避免外出聚集，減低交叉感染風險。如果想在家中打發時間，「煲劇」亦不失為一個好選擇！現時坊間亦有不少影視串流平台，想知道哪個影視串流平台收費最抵？即睇下文。

7大影視串流平台收費比較

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1. Apple TV+

Apple TV+在去年11月1日正式推出服務，更製作了不少原創劇集以吸引觀眾，月費只需38港元。此外，如果在2019年9月10日或之後，購買新iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV或Mac，更可享一年免費試用服務。

2. Netflix

Netflix曾提供30日免費試用服務，不過香港地區現已取消相關服務。有意使用Netflix的服務，就要購買月費計劃。Netflix月費計劃有5個，分別是53港元的行動計劃、63港元的基本計劃、69港元行動+計劃、78港元的標準計劃及93港元的高級計劃。不過，行動計劃只適用於在手機或平板電腦觀看。若想於在任何手機、平板電腦、電腦或電視上欣賞節目，就要選購其他計劃。如果有家人或朋友想一起使用的話，不妨考慮購買高級計劃，最多可以4人同時共用，平均月費只需約23港元。

3. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video早前已經推出中文介面，而大部分的節目均設有中文字幕。不過，Amazon Prime Video提供的影片大多以美劇為主，選擇較少。

4. HBO GO

HBO GO只能透過NowE訂購，現時月費為68港元。HBO GO亦設有3個月通行證，只需178港元，平均每個月只需約59港元。在NowE訂購HBO GO服務，更可於服務期內免費觀看Viu、ViuTV、Now新聞台及Now財經台內容。另外，亦可透過訂購Now TV的「電影組合1」而同時使用HBO GO。而HBO GO有限制最多只可以下載20個節目，而相同的節目內容每個月最多只可下載兩次。

【延伸閱讀】【抗疫措施】麥當勞大家樂暫停晚市堂食 盤點食肆抗疫新安排（附外賣優惠詳情）

5. FOX+

如果要使用FOX+服務，現時亦只能透過Now TV指定網頁訂購，現時月費為138港元，或透過訂購Now TV的指定月費計劃而同時使用。可是，FOX+就有限制最多只可下載5個節目，相同的節目內容只能下載不多於兩次。而已下載但尚未播放節目只可以在裝置保留7天，已開始播放的節目則會於開始播放後48小時被刪除。

6. hmvod

hmvod分為兩種收費方式，分別是按月收費及按節目收費。月費為88港元，按節目收費是視乎該節目所需點數，1港元等於1點，一部電影一般需要30點。不過，hmvod有與電訊商1010、csl、3以及中國聯通合作，所收取月費較便宜。而hmvod只允許用戶在每部設備同時下載10部節目，超過指定數目，就要刪除之前下載的節目。

7. myTV SUPER

myTV SUPER的免費區只提供5條直播頻道及其部份點播，不過有些節目設觀看時數。如果想觀賞更多節目，就要付費做會員。如果採用myTV SUPER的基本版服務，可以選擇myTV SUPER解碼器，年費為980港元。此外，無論是使用myTV SUPER流動應用程式或網頁版，月費都是58港元，但設12個月合約期。

有些影視串流平台會提供免費試用服務，但在登記同時就需要用戶綁定信用卡資料。如果用戶想試用期結束後，不想繼續使用服務但忘記取消的話，就有可能被服務供應商收取月費。

記者：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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