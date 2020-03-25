▲ 【投資債券】債券是收息工具？有甚麼風險？

債券是不少人投資組合內的選擇，投資低風險的定息債券，可帶來定期收息，為資產增值。債券的種類繁多，如有意投資債券，應如何選擇？投資債券會面對甚麼風險？

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債券是甚麼？

債券其實是貸款的一種，由政府、政府機構或企業發行，作為集資之用。投資者買入債券，相等於向發債機構借出資金。發債機構一般會承諾在指定日期償還本金及利息，並說明債券的固定派息利率，因此，投資者預期可獲取的利息收入，會較投資股票或基金穩定。

債券種類繁多，一般按不同發行機構、貨幣、年期及派息類型等分類。以下為較常見的債券分類：

按發行機構分類

企業債券：由企業或其企下公司發行，目的是為業務籌集資金。

政府債券：由政府發行，一般視為風險較低，因為政府違約的可能性相對較低。

按派息類型分類

定息債券：債券有固定票面息率，在到期前會定期定額派息，因此可為投資者帶來相對穩定的回報。

浮息債券：債券無固定票面息率，提供與現行市場利率掛鈎的浮動性利率。

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投資債券需考慮甚麼因素？

投資債券，除了考慮買入價和票面息率外，亦要留意債券的信貸評級。信貸評級是由信貸評級機構評定，例如標準普爾、穆迪及惠譽。如信貸評級機構認為投資者有較大機會取回債券的投資本金及利息，則會向有關債券發出較高的評級；相反，若信貸評級機構認為發債機構的違約風險較高，則會向有關債券發出較低的評級。一般而言，評級大致分為投資級別及投機級別，以標普的債券評級為例，BBB-或以上屬投資級別，BB+或以下則為投機級別。

投資債券的好處

投資優質的定息債券能帶來比股票更穩定的回報，投資者在債券到期前可定期收息，到期時則可全數取回本金，被視為風險較低的收息工具。由於債券有到期日及年期限制，到期日一到，投資者就可收回債券的本金。一般來說，優質債券價格平穩，可達到分散投資，穩定投資組合的效果。

投資債券的風險

債券主要為中長期的固定收益產品，一般會持有至到期日，若投資者選擇在二手市場內提早出售該債券，並以低於成本價出售，或會引致虧損。此外，發債機構或會因管理不善而倒閉，或出現財政困難未能還款或違約，導致投資者有機會損失利息或本金。

記者：李瑩