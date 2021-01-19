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【儲錢方法】掌握50/30/20分配法則　輕輕鬆鬆儲錢

理財規劃 09:00 2021/01/19

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【脫離月光族】掌握50/30/20分配法則　輕輕鬆鬆儲錢

打工仔在職場打滾幾年，仍是「月光族」？如果你有這個煩惱，宜及早審視自己的消費習慣，並作出改善。坊間有不少分配收入的方法，但知易行難，未必人人可以做到。「50／30／20」分配法則簡單易明，助你脫離「月光族」。

【延伸閱讀】【脫離月光族】南韓月曆理財法　唔使記賬輕鬆儲錢！

假設你的每月收入20000元，在「50／30／20」分配法則下，每月收入可這樣分配：

50% 必要支出 - 10000元

必要支出是指維持生活所需的開支，如飲食、各類保險費用、學生貸款、電費、交通費及屋租等生活上必要的支出。

30% 非必需支出 - 6000元

這類的支出可提高個人的生活質素，但並非必需，如旅行、購物及娛樂等。至於換新手機的費用及影音串流平台月費都屬非必需支出。

20% 儲蓄投資 - 4000元

收入的20%用作儲蓄或投資，簡單的可以是把錢儲起來，以應付不時之需，或者用作投資或備戰退休。

「50／30／20」好處

無論是固定或非固定收入的人士，只要收入在扣除必要支出後仍有餘錢的話，「50／30／20」分配法則便適合你。「50／30／20」分配法則靈活性較高，如果收入及支出有所改變，亦可根據比例調整及修改支出和儲蓄的金額。

第二個優點是讓你可有紀律地控制支出。如果每月都有「使突」的情況，這個方法可讓你達至收支平衡，減少出現入不敷支的情況。此分配法則既可滿足日常必須開支及個人需求，而又毋須作出太大讓步。

「度身訂造」你的分配法則

「50／30／20」分配法則亦可依照個人情況而作出更改，制定一個最適合自己的比例，這個比例只是給予大部分人作參考之用，也許60／20／20或40／20／40更適合你。

不過，這個方法未必適合所有人。如果每月收入於扣除必要支出後已經所剩無幾的話，則未必適合使用這個分配法則。在此情況下，你的目標應該是增加收入，以應付日常生活的開支。

 

記者：曹佩鈞

欄名 : 理財學堂

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