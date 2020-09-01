「股神」90歲生日了！ 巴菲特6大人生智慧

「股神」巴菲特（Warren Buffett）剛渡過90歲生日。美國CNBC就綜合了他6大的人生智慧，其中有他的投資哲學及對愛情的看法。

1. 與適合你的人結婚

巴菲特以價值投資聞名於世，但論到他最人生中最重要的決定，卻與金錢無關，那是選擇與他結婚的人。

在2017年與微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）的一次談話中說道，「你想與那些你想成為的人交往。你會朝那個方向前進」。

他多年來都強調這番話。正如他早在2009年巴郡的年度股東大會，說道「跟適合你的人結婚。我是很認真地說。這會給你的生活帶來更大的不同，會改變你的抱負和各種事情。」

2. 投資自己

巴菲特在今年較早時候向雅虎財經主編Andy Serwer說，「最好的投資是投資自己」。

他在2018年的一段Facebook影片中說道，「學習更好地與人溝通，無論是在書寫還是面對面。」因為磨練這些技能可以使你的價值至少增加50%。

另外，照顧你的身體及思想，特別是當你年青時，他強調「在這個世界上，你只有一個頭腦和一個身體，你不能到50歲才開始照顧它們。如果你年輕時甚麼都不做，那麼它們就會生鏽。」

3. 與優秀的人共處

2015年，巴菲特在接受作家Gillian Zoe Segal的採訪時說道：「在生活中，你能做的最好的事情之一，就是讓你身邊都是比你更優秀的人。」

因為當你身邊都是比你更優秀的人，你會開始模仿他們，相反，「如果你經常跟比你差的人在一起，很快你就會開始被拉向那個方向。」

4. 為你欽佩的人工作

巴菲特亦向Gillian Zoe Segal表示，「嘗試為你最欽佩的人工作。」這不一定是10年後你會從事的工作，但你在前進中，有機會學到很多東西。

巴菲特說，雖然薪金在考慮職業發展的過程中，確實是個重要的因素，但「你不該僅僅為了錢而接受一份工作。」

巴菲特亦提道，當時他接受了他的導師班傑明·格雷厄姆（Benjamin Graham）給他的一份工作，他甚至都沒有詢問薪酬的事宜。「我在月底拿到薪水時才發現這一點。」

5. 無視雜音

投資可以變得情緒化，而當人們整天查看股票行情或新聞來檢視自己的投資表現時，這不是一件好事。但沒有人能夠確定金融市場的走向，最好的投資策略就是保持頭腦清醒，堅持到底，即使市場是處於困境。

巴菲特曾坦率地表示，他根本不關心經濟學家們說些甚麼。「如果你看看（經濟學家的）整個歷史，就會發現他們並沒有通過買賣股票賺到很多錢，但買賣股票的人卻會聽他們的。」

6. 成功不是以金錢來衡量

縱使巴菲特是世界上最富有的人之一，但他不以金錢來衡量成功與否，對他而言，最重要的是你最親近的人是否愛你。2008年，巴菲特在一次演講中對工商管理碩士說，「能獲得無條件的愛，才是人生最好的回報。」

他又提出對愛的看法，「愛的不可思議之處在於你無法擺脫它。如果你為愛付出，你會得到加倍的回報；但如果你對愛有所保留，它就會消失。如果有人堅決拒絕愛，卻能獲得十倍回報，那是一種不正常的情況。」

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責任編輯︰陳啟昌

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