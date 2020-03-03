  • 19°C
香港時間 : 2020303日 (二) 19:21
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）

歐洲 18:58 2020/03/03

分享：

雖然英國國民（海外）護照（BNO）持有人無法享有英國居留權及其他福利，但是坊間一直有人提倡BNO平權。平權一事至今未有結論，但先申請BNO亦未尚是一件壞事。然而，不少人認為BNO的申請手續繁複，故有所卻步。本網記者實試如何在網上申請或續領BNO，是否如坊間所說如此複雜。

申請BNO前，不妨先到英國護照署網站查看申請須知，了解申請程序。如果你已準備舊的BNO及信用卡，可到網上系統申請或續領BNO。以下為本網記者的續領BNO過程。

【延伸閱讀】【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問

1. 頁面詢問「你是否在英國居住？」，揀選「Yes（是）」或「No（否）」。在港居住的申請人可揀選「No」，然後再揀選「Hong Kong（香港）」，再按「Continue（繼續）」。

2. 頁面詢問「你是否曾持有英國護照？」，因BNO屬於英國護照之一，只要選擇「Yes」，再按「Continue」即可。

3. 頁面詢問「你的護照是否已遺失或被盜？」，可揀選「Yes」或「No」，再按「Continue」。如果是遺失了BNO，要先向英國護照署報失護照，才可進行其他申請程序。

4. 如果BNO沒有遺失或被盜，下一個頁面就會要求申請人輸入出生日期，再按「Continue」。

5. 頁面詢問「你的護照是何時簽發？」，輸入簽發日期後，再選擇「護照的簽發部門」，須選擇「UKPA， UKPS， IPS or HMPO」或「Other（其他）」，再按「Continue」。根據之前的BNO資料，所簽發的部門並非UKPA、UKPS、IPS或HMPO，故記者選擇了「Other」。

6. 頁面詢問「你的護照是否有損毀？」，可揀選「Yes」或「No」。沒有的話，只需選擇「No」，再按「Continue」。

7. 頁面詢問「你是否有歸化的證明文件？」，可揀選「Yes」或「No」。因為記者沒有相關文件，故選擇「No」後，再按「Continue」便可。

8. 頁面詢問「你是否持有其他國家的護照？」，可揀選「Yes」或「No」。如果是香港特區護照持有人，只需選擇「Yes」，再按「Continue」。

9. 頁面詢問「你在哪裏出生？」，只需揀選「Hong Kong」便可，再按「Continue」。

10. 頁面就會根據申請人回答的內容，顯示所需資料及處理時間。網站顯示，今次申請需時約6個星期。按「Continue」即可進入續領程序。

正式的申請程序如下：

【會員專享】免費下載《台灣日本 移居手冊》

11. 網頁顯示了續領流程及今次申請需要提供的資料。記者須向當局提供出生證明、護照資料及父母的個人資料等，閱畢後按「Continue」便可。

12. 申請BNO有3個方法可上載護照相片，包括「在家拍攝證件相」、「證件相的代碼」及「證件相的電子檔」，網站亦詳列證件相的要求及規定。在上載證件相的頁面，只需按「上載你的照片」後在電腦選取已拍攝的護照照片便可。不過，照片有規定要彩色、為jpg或jpeg檔案以及檔案須大於50KB但少於10MB。

13. 其後，申請人須填寫護照及個人資料，包括「護照號碼」、「護照到期日」、「性別」及「出生地」。此外，系統亦會詢問申請人是否有改名

14. 是次申請中，記者需提供家人的資料， 故輸入了父母、祖父母的姓名、出生日期、出生地、國籍及是否持有英國護照等資料。

15. 填妥個人資料後，須填寫電郵地址及電話號碼，並確保資料準確無誤，以便官方發訊息通知。

16. 完成後就會轉至付款頁面，並按申請人所需的BNO頁數付款。34頁、10年期成人護照為86英鎊，連速遞費為105.86英鎊（約1,005港元）；50頁、10年期成人護照則為96英鎊，連郵費是115.86英鎊（約1,100港元）。付款需用VISA、Mastercard信用卡。

17. 付款後，該署會透過電郵、短訊發送相關資料，包括登入英國護照署的網頁連結、郵寄文件地址以及個案的申請編號（PEX-12位數字）。

18. 因為今次的申請需要副署，而網上副署亦可於網上進行，但要求較為嚴格，必須是居住在英國及持有英國護照的18歲以上人士，故記者選擇了郵寄副署聲明書，而非網上遞交。申請人只需要登入英國護照署網站，即可下載副署人表格。表格會有申請人的照片，故副署人只需填妥所需資料並簽名即可。

19. 如果完成了網上申請，可準備所需資料，填寫完畢後用快遞、空郵掛號等方式寄至英國護照署。

【延伸閱讀】【BNO】申請BNO護照有咩要注意？

【副署人要求】
1. 與申請人相識多於兩年
2. 必須為專業人士（現職或退休皆可）
3. 英國、愛爾蘭或其他歐盟，美國或英聯邦護照持有人（如果是英聯邦、美國護照或非英國、非愛爾蘭護照持有人，需要提供副署人護照個人資料頁的彩色影印本）
4. 不可以是申請人的親屬（不論是否有血緣關係）
5. 申請人的配偶或與申請人居住於同一地址的人士

【會員尊享】《慢活東南亞 移居手冊》電子書下載連結

【需要郵寄的文件】
1. BNO護照的正本（不接受影印本）
2. 香港永久性居民身份證的彩色影印本（包括正面及背面）
3. 所有非英國護照（若持有特區護照或其他護照，需要提供整本護照的彩色影印本）
4. 一份於過去12個月的證明文件，以證明姓名、地址、居留權，如稅務、教育、就業紀錄、選民證、出入境證件、銀行信件等。
5. 副署人簽署的聲明書（如需要）
6. 出生紙正本，載有父母資料（如需要）
7. 父母結婚證書正本（如需要）
8. 出生紙正本，載有父母資料（如需要）
9. 父母出生紙正本，載有祖父母資料（如需要）

記者：曹佩鈞

欄名 : 海外理財

相關文章

【BNO】申請BNO護照有咩要注意？
2019/06/10
【BNO】申請BNO護照有咩要注意？
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
2019/06/10
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
BNO與特區護照比較 用邊本去旅行較方便？
2019/06/10
BNO與特區護照比較 用邊本去旅行較方便？
【BNO】5個步驟 教你網上申請或續領BNO
2019/08/15
【BNO】5個步驟 教你網上申請或續領BNO
持BNO遊日被遣返？原來BNO和BOTC大不同
2019/07/03
持BNO遊日被遣返？原來BNO和BOTC大不同

最新專欄文章 更多

【英國升學】港讀書壓力大 港媽每年40萬送兒子英國升學
2020/01/18
【英國升學】港讀書壓力大 港媽每年40萬送兒子英國升學
【海外升學】 6成家長首選英國、澳洲為海外升學地方
2019/12/20
【海外升學】 6成家長首選英國、澳洲為海外升學地方
【BNO】除了BNO之外　英國仲有幾多種國籍？
2019/12/09
【BNO】除了BNO之外　英國仲有幾多種國籍？
【海外升學】DSE失利赴英圓大學夢 港男預備班重拾讀書樂
2019/12/01
【海外升學】DSE失利赴英圓大學夢 港男預備班重拾讀書樂
簽證 港元 英鎊 香港 英國 香港特區護照 BNO 證件 信用卡

下一篇文章

【BNO】英議員提BNO平權法案 倘落實港人可望獲居英權？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【移居馬來西亞】第二家園計劃去年逾千港人申請 門檻只須90萬
【移居馬來西亞】第二家園計劃去年逾千港人申請 門檻只須90萬
【港人移民】去年2.9萬人移出香港 第3季因移民提走近14億元強積金
【港人移民】去年2.9萬人移出香港 第3季因移民提走近14億元強積金
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民新加坡】高端人士適用！玩資產配置移居新加坡
【移民新加坡】高端人士適用！玩資產配置移居新加坡
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）