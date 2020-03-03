【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）

雖然英國國民（海外）護照（BNO）持有人無法享有英國居留權及其他福利，但是坊間一直有人提倡BNO平權。平權一事至今未有結論，但先申請BNO亦未尚是一件壞事。然而，不少人認為BNO的申請手續繁複，故有所卻步。本網記者實試如何在網上申請或續領BNO，是否如坊間所說如此複雜。

申請BNO前，不妨先到英國護照署網站查看申請須知，了解申請程序。如果你已準備舊的BNO及信用卡，可到網上系統申請或續領BNO。以下為本網記者的續領BNO過程。

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1. 頁面詢問「你是否在英國居住？」，揀選「Yes（是）」或「No（否）」。在港居住的申請人可揀選「No」，然後再揀選「Hong Kong（香港）」，再按「Continue（繼續）」。

2. 頁面詢問「你是否曾持有英國護照？」，因BNO屬於英國護照之一，只要選擇「Yes」，再按「Continue」即可。

3. 頁面詢問「你的護照是否已遺失或被盜？」，可揀選「Yes」或「No」，再按「Continue」。如果是遺失了BNO，要先向英國護照署報失護照，才可進行其他申請程序。

4. 如果BNO沒有遺失或被盜，下一個頁面就會要求申請人輸入出生日期，再按「Continue」。

5. 頁面詢問「你的護照是何時簽發？」，輸入簽發日期後，再選擇「護照的簽發部門」，須選擇「UKPA， UKPS， IPS or HMPO」或「Other（其他）」，再按「Continue」。根據之前的BNO資料，所簽發的部門並非UKPA、UKPS、IPS或HMPO，故記者選擇了「Other」。

6. 頁面詢問「你的護照是否有損毀？」，可揀選「Yes」或「No」。沒有的話，只需選擇「No」，再按「Continue」。

7. 頁面詢問「你是否有歸化的證明文件？」，可揀選「Yes」或「No」。因為記者沒有相關文件，故選擇「No」後，再按「Continue」便可。

8. 頁面詢問「你是否持有其他國家的護照？」，可揀選「Yes」或「No」。如果是香港特區護照持有人，只需選擇「Yes」，再按「Continue」。

9. 頁面詢問「你在哪裏出生？」，只需揀選「Hong Kong」便可，再按「Continue」。

10. 頁面就會根據申請人回答的內容，顯示所需資料及處理時間。網站顯示，今次申請需時約6個星期。按「Continue」即可進入續領程序。

正式的申請程序如下：

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11. 網頁顯示了續領流程及今次申請需要提供的資料。記者須向當局提供出生證明、護照資料及父母的個人資料等，閱畢後按「Continue」便可。

12. 申請BNO有3個方法可上載護照相片，包括「在家拍攝證件相」、「證件相的代碼」及「證件相的電子檔」，網站亦詳列證件相的要求及規定。在上載證件相的頁面，只需按「上載你的照片」後在電腦選取已拍攝的護照照片便可。不過，照片有規定要彩色、為jpg或jpeg檔案以及檔案須大於50KB但少於10MB。

13. 其後，申請人須填寫護照及個人資料，包括「護照號碼」、「護照到期日」、「性別」及「出生地」。此外，系統亦會詢問申請人是否有改名。

14. 是次申請中，記者需提供家人的資料， 故輸入了父母、祖父母的姓名、出生日期、出生地、國籍及是否持有英國護照等資料。

15. 填妥個人資料後，須填寫電郵地址及電話號碼，並確保資料準確無誤，以便官方發訊息通知。

16. 完成後就會轉至付款頁面，並按申請人所需的BNO頁數付款。34頁、10年期成人護照為86英鎊，連速遞費為105.86英鎊（約1,005港元）；50頁、10年期成人護照則為96英鎊，連郵費是115.86英鎊（約1,100港元）。付款需用VISA、Mastercard信用卡。

17. 付款後，該署會透過電郵、短訊發送相關資料，包括登入英國護照署的網頁連結、郵寄文件地址以及個案的申請編號（PEX-12位數字）。

18. 因為今次的申請需要副署，而網上副署亦可於網上進行，但要求較為嚴格，必須是居住在英國及持有英國護照的18歲以上人士，故記者選擇了郵寄副署聲明書，而非網上遞交。申請人只需要登入英國護照署網站，即可下載副署人表格。表格會有申請人的照片，故副署人只需填妥所需資料並簽名即可。

19. 如果完成了網上申請，可準備所需資料，填寫完畢後用快遞、空郵掛號等方式寄至英國護照署。

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【副署人要求】

1. 與申請人相識多於兩年

2. 必須為專業人士（現職或退休皆可）

3. 英國、愛爾蘭或其他歐盟，美國或英聯邦護照持有人（如果是英聯邦、美國護照或非英國、非愛爾蘭護照持有人，需要提供副署人護照個人資料頁的彩色影印本）

4. 不可以是申請人的親屬（不論是否有血緣關係）

5. 申請人的配偶或與申請人居住於同一地址的人士

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【需要郵寄的文件】

1. BNO護照的正本（不接受影印本）

2. 香港永久性居民身份證的彩色影印本（包括正面及背面）

3. 所有非英國護照（若持有特區護照或其他護照，需要提供整本護照的彩色影印本）

4. 一份於過去12個月的證明文件，以證明姓名、地址、居留權，如稅務、教育、就業紀錄、選民證、出入境證件、銀行信件等。

5. 副署人簽署的聲明書（如需要）

6. 出生紙正本，載有父母資料（如需要）

7. 父母結婚證書正本（如需要）

8. 出生紙正本，載有父母資料（如需要）

9. 父母出生紙正本，載有祖父母資料（如需要）

記者：曹佩鈞