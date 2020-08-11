【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？

黃金價格走勢強勁，最新每盎司報約1,997美元。除了在市場買入黃金相關的投資產品外，例如黃金ETF，亦有人會購入實物黃金，如金條、金粒及金幣等作為投資。市面上有哪些地方可買入實物黃金？買入時有甚麼需要注意？

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銀行買賣以金條及金幣為主

除一般金行外，不少銀行均有提供實金買賣服務，以金條及金幣為主，入場費因應產品及重量而不同。以恒生銀行為例，九九九九金條（一両）售價為18,790元。

考慮買入黃金時，除要留意黃金價格的走勢外，亦要留意該實金的鑄造廠商及可賣出的渠道。以金幣為例，楓葉金幣及澳洲鴻運金幣均為著名鑄造廠製造，在國際間流通量高，均可在金行及銀行等地方買賣。

除此之外，買入黃金後懂得保存。實金售出價會受品質影響，大多人均會存放於保險箱，以免受環境因素而影響黃金的純度。需要注意的是，如要到銀行分行買入實金，應先向銀行查詢存貨及取貨的分行，因部份銀行只有特定分行有實金存貨，須留意當中的手續費。

銀行 實物黃金選擇 恒生銀行 恒生千足金條

99金條

9999金條

財神金牌

澳洲鴻運金幣 中銀香港 99金

9999金

熊貓金幣

楓葉金幣 集友銀行 99金

9999金

熊貓金幣

楓葉金幣 上海商業銀行 99金條

千足黃金

楓葉金幣

澳洲鴻運金幣 華僑永亨銀行 99金條

9999金條

楓葉金幣

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市面上有不少金行有提供飾金和實金的買賣，因飾金涉及手工費及鑑定等問題，如作為投資，大多都會選擇直接買入實金，免卻麻煩。

金行 實體黃金選擇 周生生 足金金條 周大福 足金金條

金粒 謝瑞麟 足金金條 粵港澳湛周生生 999.9 金條

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本報記者︰李瑩

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