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【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？

理財學堂 16:06 2020/08/11

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黃金價格走勢強勁，最新每盎司報約1,997美元。除了在市場買入黃金相關的投資產品外，例如黃金ETF，亦有人會購入實物黃金，如金條、金粒及金幣等作為投資。市面上有哪些地方可買入實物黃金？買入時有甚麼需要注意？

【金價走勢】金價跌穿2,000美元關　黃金回吐還是已見頂回落？

銀行買賣以金條及金幣為主

除一般金行外，不少銀行均有提供實金買賣服務，以金條及金幣為主，入場費因應產品及重量而不同。以恒生銀行為例，九九九九金條（一両）售價為18,790元。

考慮買入黃金時，除要留意黃金價格的走勢外，亦要留意該實金的鑄造廠商及可賣出的渠道。以金幣為例，楓葉金幣及澳洲鴻運金幣均為著名鑄造廠製造，在國際間流通量高，均可在金行及銀行等地方買賣。

除此之外，買入黃金後懂得保存。實金售出價會受品質影響，大多人均會存放於保險箱，以免受環境因素而影響黃金的純度。需要注意的是，如要到銀行分行買入實金，應先向銀行查詢存貨及取貨的分行，因部份銀行只有特定分行有實金存貨，須留意當中的手續費。

銀行 實物黃金選擇
恒生銀行
  • 恒生千足金條
  • 99金條
  • 9999金條
  • 財神金牌
  • 澳洲鴻運金幣
中銀香港
  • 99金
  • 9999金
  • 熊貓金幣
  • 楓葉金幣
集友銀行
  • 99金
  • 9999金
  • 熊貓金幣
  • 楓葉金幣
上海商業銀行
  • 99金條
  • 千足黃金
  • 楓葉金幣
  • 澳洲鴻運金幣
華僑永亨銀行
  • 99金條
  • 9999金條
  • 楓葉金幣

【延伸閱讀】：【供金會】月供100元就買到首飾？邊間供金送里數？

市面上有不少金行有提供飾金和實金的買賣，因飾金涉及手工費及鑑定等問題，如作為投資，大多都會選擇直接買入實金，免卻麻煩。

金行 實體黃金選擇
周生生
  • 足金金條
周大福
  • 足金金條
  • 金粒
謝瑞麟
  • 足金金條
粵港澳湛周生生
  • 999.9 金條

【金價走勢】黃金價格上升動力在哪　一文看清4大原因

 

本報記者︰李瑩

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欄名 : 理財學堂

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