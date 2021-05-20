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【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？

外匯、商品、債券 12:50 2021/05/20

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黃金價格近日走勢強勁，本周二觸及近4個月高位，最新每盎司報約1,876美元。市場預期環球通脹升溫，傳統上認為黃金具保值能力，是不少投資者抗通脹的投資工具之一。除了在市場買入黃金相關的投資產品外，例如黃金ETF，亦有人會購入實物黃金，如金條、金粒及金幣等作為投資。市面上有哪些地方可買入實物黃金？買入時有甚麼需要注意？

【唔買實體黃金　轉買黃金ETF？　溫傑公開個人投資心水股：按此

銀行買賣以金條及金幣為主

除一般金行外，不少銀行均有提供實金買賣服務，以金條及金幣為主，入場費因應產品及重量而不同。以恒生銀行為例，9999金條（一両）售價為17,600元。

考慮買入黃金時，除要留意黃金價格的走勢外，亦要留意該實金的鑄造廠商及可賣出的渠道。以金幣為例，楓葉金幣及澳洲鴻運金幣均為著名鑄造廠製造，在國際間流通量高，均可在金行及銀行等地方買賣。

除此之外，買入黃金後懂得保存。實金售出價會受品質影響，大多人均會存放於保險箱，以免受環境因素而影響黃金的純度。需要注意的是，如要到銀行分行買入實金，應先向銀行查詢存貨及取貨的分行，因部分銀行只有特定分行有實金存貨，亦須留意當中的手續費。

■部分銀行買賣實物黃金選擇■

    點擊圖片放大
    +3
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【投資新手買黃金回報不似預期　黃金難計未來現金流　基金都唔玩？：按此

另外，市面上有不少金行有提供飾金和實金的買賣，因飾金涉及手工費及鑑定等因素，定價會不同，如作為投資，大多都會選擇直接買入實金，免卻麻煩。

■部分金行買賣實物黃金選擇■

    點擊圖片放大

 

責任編輯︰李瑩

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欄名 : 理財學堂

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