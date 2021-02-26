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債息上升有咩啟示？債息與債價有咩關係？

理財規劃 11:40 2021/02/26

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美國債息飆升，10年期美國國債一度升穿1.6厘，全球股市下挫。債券價格或債息的升跌，對宏觀經濟以至息口去向都有很大啟示。認識債券或債息，有要先了解幾個主要名詞。

票面值（Face Value）

每張債券的固定價值，即是無論日後該債券的市價是升是跌，票面值都不會改變，債券到期日，投資者可取回票面值訂下的金額。

票面息（Coupon Rate）

債券發行時，訂明向投資者派發的利息，票面息率以年利率計算。舉例說，債券A的票面值為100萬元，票面息率是3厘，債券持有人一年會收到3萬元利息。而債券到期當日，投資者則能取回本金100萬元（即票面值列明的金額）。

孳息（Yield）

亦即人們所講的債息，用來衡量債券實質回報率，孳息的高低，受到債價升跌影響，因此，不同於固定的票面息，孳息是浮動的。

債價與債息呈反比關係

債價與債息的關係是呈反比關係。

  • 債價升、債息跌
  • 債價跌、債息升

再以上述債券A例子來看，票面值為100萬元，當市價亦是100萬元時，孳息和票面息便同樣都是3厘。不過，若果債券A市價升值至120萬元，由於債券持有人依然是收取3萬元固定票面息，將3萬元利息除以120萬元債價，孳息便會跌至2.5厘。

相反，若債券A市價跌至80萬元，由於實收固定票面依然是3萬元不變，將3萬元利息除以80萬債價，孳息便會升至3.75厘。

影響債價與孳息因素很多

影響債價與孳息升跌的因素有很多，一般而言，主要包括息口預期、通脹預期、避險需求等。孳息反映的是債券實質回報率，而孳息的高低，部分反映市場對將來息口走向的看法。

（節錄）

【全文︰認識國債孳息 測加減息次數】（收費文章）

欄名 : 理財學堂

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