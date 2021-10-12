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【颱風圓規】倘天文台掛8號風球　打工仔返工、放工點安排？

個人增值 13:30 2021/10/12

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天文台掛8號風球 打工仔返工、放工點安排？

受強烈熱帶風暴「圓規」連同東北季候風影響，天文台指，會在下午4時至6時考慮發出8號烈風或暴風信號。超強颱風山竹於2018年襲港，造成全港交通癱瘓，全港打工仔在8號風球除下後趕返工引起大混亂。打工仔在颱風警告生效或取消時？是否有需要如常返工？

「極端情況」下　毋須立即返工

超強颱風山竹於2018年襲港後引發全港交通大混亂，港府完成跨部門檢討後，勞工處修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》。當中「極端情況」機制，列明當超強颱風引致極端情況時，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，政府會視乎情況，在8號颱風警告改為3號颱風警告前公布「極端情況」。

在政府發出「極端情況」公布後，除與僱主就「極端情況」下訂立有上班協定的僱員外，僱員在8號颱風警告取消後的2小時，應留在原來的地點，而非立即啟程上班。

政府會審視情況，並在2小時期限屆滿前，再公布會否延長或取消「極端情況」。當「極端情況」取消時，僱主應根據公司協定，彈性安排僱員復工。

    點擊圖片放大


非「極端情況」下　打工仔需何時返工、放工？

勞工處工作守則中提出，在8號颱風警告生效期間，除必要人員外，僱主不應要求其他僱員上班。 如8號颱風警告在工作時間內取消，在安全和交通情況許可下，僱員應按早前與僱主預先協定的復工安排及時間返回工作崗位。

工作守則亦提到，當8號預警或8號颱風警告發出時，僱主應按預先協定分批安排非必要人員下班，一些在返家途中可能遇到較大困難的僱員（包括懷孕、殘疾、須依靠渡輪服務返回居所，或居住於偏遠地區的僱員），應獲安排優先下班。

不過，守則不具法律約束力，僱主可自行選擇是否跟隨，所以各公司颱風下的工作安排各有不同。如打工仔不了解公司在颱風下的工作安排，應及早向公司查詢。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場快訊

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