  • 19°C
香港時間 : 2020311日 (三) 19:00
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【移民台灣】高雄擬建「香港村」？ 移民台灣4個方法

亞洲 18:36 2020/03/11

分享：

台灣是港人熱門的移民選擇之一。高雄市長韓國瑜表示，市府正思考疫情結束，在高雄規劃「香港村」，盼香港移民首選高雄，幫助高雄跳躍飛升。如有意移民台灣的港人可透過甚麼途徑呢？申請人又需具備甚麼資格呢？

【延伸閱讀】提「香港村」規劃　韓國瑜盼疫情後港人移民首選高雄

【延伸閱讀】台內政部：買房不是移民台灣核准條件

1. 投資移民

有意移民台灣的港人可以申請投資移民資格，申請人須在台灣投資600萬元新台幣，即約155萬港元，通過審查便可獲得居留證，同時亦須在台灣連續居住1年，期間每次離台不得超過30天；或連續兩年內，每年在台灣居住滿270日，便可申請定居證入籍台灣。

鑑於年港人投資移民的個案急增，台灣經濟部投審會早前表示，為堵截「假投資、真移民」，將投資移民的門檻收緊，包括營運或投資期要求由1年加至3年，且每年至少要聘請2名當地員工。

【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」

【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運投資不足3年或沒收護照

2. 創業移民

如申請人想以創業方式移民，除了須具備高中以上學歷外，亦要符合以下其中一個條件：

  • 獲台灣內外創業投資、事業投資，或於政府認定的國際性募資平台籌資滿200萬元新台幣，即約52萬港元；
  • 獲同意進駐政府認定的創新業園區或育成機構；
  • 取得台灣內外專利權，或具專業技能；
  • 曾在具代表性的創業、設計競賽獲獎，或申請政府鼓勵外國創業家來台專案的計劃通過；或
  • 設立符合「具創新能力之事業認定原則」的事業，擔任該事業負責人，並投資100萬元新台幣，即約25萬港元以上。

【延伸閱讀】創業移民台灣好簡單？ 定居門檻不比投資移民輕鬆！

3. 技術移民

申請人須具專業技術能力，並取得香港執業相關證書，或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就，即可申請在台灣居留。

4. 升學

申請人在台灣升學畢業後，台灣政府會採用「評點配額制」以計分方式審批僑生留台的工作資格，包括學歷、國語及外語能力、他國成長經驗等8個項目，只要分數滿70分，而受聘的平均月薪須達約38,000元新台幣，即約9,800港元，才能獲准留台工作。

申請人期間須在台居留連滿5年、每年在台居住183日以上，而在第5年的月薪達約42,000元新台幣，即約10,800港元，便可申請定居。

【延伸閱讀】：多方面了解台灣　在台灣生活有多便宜？

【移民東亞‧台灣】80後夫婦試居高雄 投資50萬開港式茶餐廳

 

實習記者︰何釆思

責任編輯︰陳啟昌

【更多海外移民及置業資訊，即上「移民百科」

欄名 : 移民攻略

相關文章

【移民東亞．台灣】移民台灣的6個優點 投資移民只需$150萬！
2019/10/31
【移民東亞．台灣】移民台灣的6個優點 投資移民只需$150萬！
【移民東亞‧台灣】患抑鬱症教師移民 居台享慢活人生
2019/09/08
【移民東亞‧台灣】患抑鬱症教師移民 居台享慢活人生
【海外升學】熱愛中國文學負笈台灣 港生闖研究天地
2019/10/12
【海外升學】熱愛中國文學負笈台灣 港生闖研究天地

最新專欄文章 更多

【移民新西蘭】新西蘭永居相當於是澳洲永居？
2020/03/10
【移民新西蘭】新西蘭永居相當於是澳洲永居？
【移民德國】德國新移民法吸專才　搵工更容易？
2020/03/09
【移民德國】德國新移民法吸專才　搵工更容易？
【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運投資不足3年或沒收護照
2020/03/09
【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運投資不足3年或沒收護照
【新冠肺炎】港新冠肺炎爆發 港人移民意欲增 醫療質素成首項移民考慮
2020/03/07
【新冠肺炎】港新冠肺炎爆發 港人移民意欲增 醫療質素成首項移民考慮
韓國瑜 高雄 移民 台灣 新台幣

下一篇文章

【移民台灣】80後夫婦試居高雄 投資50萬開港式茶餐廳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」
【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」
【BNO】英議員提BNO平權法案 倘落實港人可望獲居英權？
【BNO】英議員提BNO平權法案 倘落實港人可望獲居英權？
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法
【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【入境限制】新型肺炎疫情下多地限制港人入境　轉用BNO能否獲豁免？
【入境限制】新型肺炎疫情下多地限制港人入境　轉用BNO能否獲豁免？