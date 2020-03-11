【移民台灣】高雄擬建「香港村」？ 移民台灣4個方法

台灣是港人熱門的移民選擇之一。高雄市長韓國瑜表示，市府正思考疫情結束，在高雄規劃「香港村」，盼香港移民首選高雄，幫助高雄跳躍飛升。如有意移民台灣的港人可透過甚麼途徑呢？申請人又需具備甚麼資格呢？

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1. 投資移民

有意移民台灣的港人可以申請投資移民資格，申請人須在台灣投資600萬元新台幣，即約155萬港元，通過審查便可獲得居留證，同時亦須在台灣連續居住1年，期間每次離台不得超過30天；或連續兩年內，每年在台灣居住滿270日，便可申請定居證入籍台灣。

鑑於年港人投資移民的個案急增，台灣經濟部投審會早前表示，為堵截「假投資、真移民」，將投資移民的門檻收緊，包括營運或投資期要求由1年加至3年，且每年至少要聘請2名當地員工。

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2. 創業移民

如申請人想以創業方式移民，除了須具備高中以上學歷外，亦要符合以下其中一個條件：

獲台灣內外創業投資、事業投資，或於政府認定的國際性募資平台籌資滿200萬元新台幣，即約52萬港元；

獲同意進駐政府認定的創新業園區或育成機構；

取得台灣內外專利權，或具專業技能；

曾在具代表性的創業、設計競賽獲獎，或申請政府鼓勵外國創業家來台專案的計劃通過；或

設立符合「具創新能力之事業認定原則」的事業，擔任該事業負責人，並投資100萬元新台幣，即約25萬港元以上。

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3. 技術移民

申請人須具專業技術能力，並取得香港執業相關證書，或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就，即可申請在台灣居留。

4. 升學

申請人在台灣升學畢業後，台灣政府會採用「評點配額制」以計分方式審批僑生留台的工作資格，包括學歷、國語及外語能力、他國成長經驗等8個項目，只要分數滿70分，而受聘的平均月薪須達約38,000元新台幣，即約9,800港元，才能獲准留台工作。

申請人期間須在台居留連滿5年、每年在台居住183日以上，而在第5年的月薪達約42,000元新台幣，即約10,800港元，便可申請定居。

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實習記者︰何釆思

責任編輯︰陳啟昌

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