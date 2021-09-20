【反向ETF】跌市都可以賺錢？！　比較全港14隻反向ETF

如想在跌市仍能賺錢，投資反向ETF是其中一個對冲大市的選項。反向ETF是一種採用基金結構的衍生產品，屬於「單日」產品，它們的投資目標是提供相等於與相關指數相反的單日回報，較適合作短綫投資，或作對冲用途。

根據證監會通函，此類槓桿及反向產品在命名時，將不可稱為「ETF」，而要統稱為槓桿及反向產品（L&I產品）。反向ETF設有每日重新平衡機制（Daily rebalancing），在重新平衡機制之下，持有產品超過1日，或少於整個交易日，有關槓反產品未必能提供相應的目標回報。

以下將會比較現時港股市場上14隻反向ETF，想知投資反向ETF有咩優勢，即睇下文。

入場費低、獲豁免印花稅

本港現有9隻反向ETF全是反向1倍（-1x），也就是追蹤的指數跌1%，該反向ETF的價格便會上升1%，反向2倍（-2X）的ETF則有5隻，現時本港共有14隻反向ETF供投資者選擇，每手入場費介乎130元至903元。

反向ETF入場費低，而且不收印花稅，適合散戶購買。但要留意，買入反向ETF，入場費並未計及交易費用及管理費用。另外，槓反產品是為了提供「單日」回報而設，較適宜用作短綫投資，投資者需了解槓反產品追求單日投資回報的性質及風險，及每日定期監察投資組合，以便即時回應市況變化。

恒指大跌全綫反向ETF錄升勢

恒指今天（20日）上午開市即急瀉，更一度跌逾千點，最低見過23,872點，一度失守24,000點關口。最終收市報24,099點，跌821點。

觀乎今天反向ETF的表現，幾乎全部都錄升勢，14隻反向ETF升幅介乎2%至6.6%，升幅最大的是FI二南方恒指 （07500） 。

■港股14隻反向ETF比較■

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責任編輯：鄭樂怡

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