居家抗疫令電費大增？實用家居慳電大法幫你慳電費

▲ 實用家居慳電大法 幫你慳電費

自香港爆發第三波疫情，不少公司安排員工在家工作（Work From Home），居家抗疫令在家的時間增加，電費難免會增加。如果想慳電費，不妨參考以下9個實用家居慳電大法。

1.照明

LED燈膽比慳電膽更具能源效益，如以LED燈膽代替鎢絲燈膽，可節省75%電力，每年可節省$440*。而且LED燈膽很耐用，平均壽命是鎢絲燈膽8倍以上。

2.冷氣

開冷氣時加開電風扇，加快空氣流動，如將冷氣機的溫度調高2-3度，更加慳電，每月可減省電費高達50元*

另外，每月清潔冷氣機隔塵網及每年清洗冷氣機，以達至最佳空調效果。

3.冷暖空調機

更換冷氣機時，可選用冷暖空調機。冷暖空調機不但四季合用，調溫快捷，能源效益相應提高，比一般暖風機可節省50%能源，每年最少可節省300元*

4.IC電磁爐

與傳統煮食爐煮食比較，使用IC電磁爐煮食每月可節省至少30%燃料費*

快速加熱，比使用傳統煮食爐煮食，縮短三分之一時間

於鍋具底部直接生熱，傳熱效率超過80%，比一般煮食爐高出1倍以上（傳統煮食爐的效能不足40%）

5.備用狀態

備用電約佔家居總用電量5-10%。現今市面上已有「節能拖板/插頭」，能自動切斷周邊電器備用電。

6.抽濕機

使用貼有第一級能源效益標籤的抽濕機比第三級的，可節省24%電力，每年節省超過40元*

使用抽濕機時，應將門窗關上

7.淋浴

使用第一級能源效益標籤的電熱水爐，配合第一級用水效益標籤的花灑頭，加上縮短淋浴時間至5分鐘，每月可節省電費約70元*

8.電腦

以手提電腦代替桌上型電腦， 更能節省用電。如讓電腦整夜開動，會消耗大量能源。在毋須使用時，應關掉電腦及顯示屏。

9.手機

手機充滿電後應馬上拔掉電源，避免手機整夜持續充電。

* 以上預算的節省電費金額是根據中電調查數據及不同客戶之用電情況所訂出，與客戶之實際節省開支或會有所不同。

【影響電費的因素：按此】