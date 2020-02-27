【ETF小知識】何謂ETF？6問答了解投資好處及風險

▲ 【理財學堂】何謂ETF？6條問答認識投資好處及風險

在最新一份財政預算案，財政司司長陳茂波建議寬免在港上市ETF的市場莊家在參與發行及贖回ETF單位的過程中的股票買賣印花稅，以推動本港的ETF市場。ETF追蹤相關指數表現，在長綫投資一般都能享受整體市場向上的優點，又可減輕個別股份表現欠佳對投資組合的影響，故深受投資者的歡迎。雖然ETF有其優點，但亦存在不同風險，投資前宜考慮清楚。

問：ETF是甚麼？

答：ETF即交易所買賣基金。這類基金以追蹤、模擬或對應某指數的表現為主要投資目標，所追蹤的指數也可涵蓋債券或商品。ETF讓投資者間接參與某個市場，投資者透過買入ETF，投資回報可參考其追蹤的指數表現（縱然在大多數情況下並不是完全模擬），但實際上又毋須有該指數的成分股。

問：如何購買ETF？

答：買賣ETF和股票一樣，只需透過經紀或銀行就可以在聯交所進行買賣。而買賣ETF均涉及交易成本，包括交易徵費、經紀佣金及其他交易費用。

問：ETF有甚麼風險？

答：ETF多屬「被動式管理」基金，當其追蹤之指數下跌，ETF的基金價值一般亦會跟隨下跌，故若指數走勢向下，投資者蒙受損失的機會亦較高。此外，ETF會出現追蹤誤差（Tracking Error），因為ETF是以資產淨值量度的表現，ETF未必按相關指數相同的比例持有所有成分股，故其升跌亦未必跟足相關指數。

問：ETF有甚麼好處？

答：可以分散風險，因為投資者可捕捉到ETF所追蹤的指數表現，又毋須買入所有成分股，因此相較投資於個別股票，更能減低風險和波動。而買賣ETF的成本較投資互惠基金低，只需如股票般繳付經紀費等交易費用，毋須支付認購費或贖回費。

問：ETF會派發股息嗎？

答：ETF通常向單位持有人派發股息，派息時間及頻密度由ETF的管理人決定。投資者若想知道派息政策，發售章程內亦載有相關資料。

問：香港有哪些ETF可以選擇？哪隻ETF比較熱門？

答：香港可買賣的ETF已詳載於香港交易所網站。現在在港交所上市的ETF共有191隻。在ETF當中，相信最為人所熟悉應該是盈富基金 （02800） ，是追蹤恒生指數表現的ETF。