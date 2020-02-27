  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 23:06
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【ETF小知識】何謂ETF？6問答了解投資好處及風險

理財學堂 11:37 2020/02/27

分享：

【理財學堂】何謂ETF？6條問答認識投資好處及風險

在最新一份財政預算案，財政司司長陳茂波建議寬免在港上市ETF的市場莊家在參與發行及贖回ETF單位的過程中的股票買賣印花稅，以推動本港的ETF市場。ETF追蹤相關指數表現，在長綫投資一般都能享受整體市場向上的優點，又可減輕個別股份表現欠佳對投資組合的影響，故深受投資者的歡迎。雖然ETF有其優點，但亦存在不同風險，投資前宜考慮清楚。

問：ETF是甚麼？

答：ETF即交易所買賣基金。這類基金以追蹤、模擬或對應某指數的表現為主要投資目標，所追蹤的指數也可涵蓋債券或商品。ETF讓投資者間接參與某個市場，投資者透過買入ETF，投資回報可參考其追蹤的指數表現（縱然在大多數情況下並不是完全模擬），但實際上又毋須有該指數的成分股。

問：如何購買ETF？

答：買賣ETF和股票一樣，只需透過經紀或銀行就可以在聯交所進行買賣。而買賣ETF均涉及交易成本，包括交易徵費、經紀佣金及其他交易費用。

問：ETF有甚麼風險？

答：ETF多屬「被動式管理」基金，當其追蹤之指數下跌，ETF的基金價值一般亦會跟隨下跌，故若指數走勢向下，投資者蒙受損失的機會亦較高。此外，ETF會出現追蹤誤差（Tracking Error），因為ETF是以資產淨值量度的表現，ETF未必按相關指數相同的比例持有所有成分股，故其升跌亦未必跟足相關指數。

問：ETF有甚麼好處？

答：可以分散風險，因為投資者可捕捉到ETF所追蹤的指數表現，又毋須買入所有成分股，因此相較投資於個別股票，更能減低風險和波動。而買賣ETF的成本較投資互惠基金低，只需如股票般繳付經紀費等交易費用，毋須支付認購費或贖回費。

問：ETF會派發股息嗎？

答：ETF通常向單位持有人派發股息，派息時間及頻密度由ETF的管理人決定。投資者若想知道派息政策，發售章程內亦載有相關資料。

問：香港有哪些ETF可以選擇？哪隻ETF比較熱門？

答：香港可買賣的ETF已詳載於香港交易所網站。現在在港交所上市的ETF共有191隻。在ETF當中，相信最為人所熟悉應該是盈富基金 （02800） ，是追蹤恒生指數表現的ETF。

欄名 : 理財學堂

相關文章

【ETF小知識】一帶一路ETF較量　邊隻今年回報近30%？
2019/04/26
【ETF小知識】一帶一路ETF較量　邊隻今年回報近30%？
【ETF小知識】跌市有水泡？ 反向ETF問與答
2019/08/06
【ETF小知識】跌市有水泡？ 反向ETF問與答
【A股熱潮】A股牛市來臨 用ETF捉緊A股升勢
2019/03/18
【A股熱潮】A股牛市來臨 用ETF捉緊A股升勢

最新專欄文章 更多

【經濟衰退】日台泰曾派消費券振經濟 效果係……
2020/02/13
【經濟衰退】日台泰曾派消費券振經濟 效果係……
【虛擬銀行】羅兵咸料8家虛擬銀行上半年全數登場
2020/02/12
【虛擬銀行】羅兵咸料8家虛擬銀行上半年全數登場
【兒童理財】專家家長教路！用利市錢教小朋友理財
2020/02/08
【兒童理財】專家家長教路！用利市錢教小朋友理財
【10年回顧】過去10年5大政經現象
2020/01/23
【10年回顧】過去10年5大政經現象
月供基金計劃認購費比較　最低只須5元
2020/01/22
月供基金計劃認購費比較　最低只須5元
ETF 財政預算案 陳茂波 指數 基金種類 恒生指數 盈富基金（02800） ETF產品

上一篇文章

【財政預算案2020】未來基金設港版淡馬錫　新加坡淡馬錫是如何運作？

下一篇文章

派錢1萬蚊 預算案派糖你有無份受惠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財政預算案2020】派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包
【財政預算案2020】派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包
【財政預算案2020】財爺派錢10000！盤點1萬蚊以下入場的藍籌股、ETF、REITs
【財政預算案2020】財爺派錢10000！盤點1萬蚊以下入場的藍籌股、ETF、REITs
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【財政預算案2020】打工仔受惠幾多？月入幾多先盡享2萬元薪俸稅寬減上限？
【財政預算案2020】打工仔受惠幾多？月入幾多先盡享2萬元薪俸稅寬減上限？